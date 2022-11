Influenciador brasileiro tatua nome de Elon Musk na testa e manda recado ao bilionário; assista

Publicidade

O influenciador Rodrigo América fez uma tatuagem na testa com o nome do bilionário Elon Musk e um desenho de um foguete. A iniciativa é uma forma de tentar chamar a atenção de Musk para que o brasileiro consiga se candidatar para viajar a Marte, plano ambicioso do bilionário que também é dono da fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, no dia 28 de outubro, o homem mostrou o momento em que fazia a tatuagem e o resultado. Em outra publicação, ele pediu: “Me ajude a ir pra Marte, Elon Musk”.

A SpaceX, empresa de Elon Musk, planeja construir uma cidade autossustentável no planeta vermelho nas próximas décadas — a ideia é levar até um milhão de pessoas para viver por lá. No ano passado, o magnata disse que a empresa quer pousar seus foguetes Starship em Marte bem antes de 2030.