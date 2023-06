Influenciadora americana revela truques para exibir ‘corpo perfeito’ em fotos e choca seguidores

A jornalista e influenciadora digital Danae Mercer Ricci tem chamado cada vez mais a atenção de seus seguidores no Instagram, ao revelar truques para exibir um “corpo perfeito” em fotos. O objeivo da americana é desmistificar o conceito de perfeição.

E como no hemisfério norte é verão agora, ela tem feito conteúdos usando biquíni para provar os “milagres” que consegue fazer.

Em um vídeo publicado no último sábado, 3, Danae recria poses de blogueiras na praia ou à beira da piscina, e revela como é fácil fingir ter um corpo diferente do real; sem barriga nenhuma, por exemplo. Ela demonstra que o próprio corpo muda de acordo com ângulos, truques de luz e posições pensadas estrategicamente.

“Segredos de poses de verão – ou apenas mais um motivo para não se comparar com o que você vê aqui (nas redes sociais). Eu amo o Pinterest; mas meu feed está CHEIO de fotos como essas”, escreveu na legenda do post.

A jornalista, então, mostra o passo a passo do truque. “Primeiro: balanço minha cabeça para o lado da piscina, o que me permite arquear bastante minhas costas. Fico com o joelho de cima dobrado sobre a outra perna, o que cria uma curva em ‘S’ no meu corpo, ao mesmo tempo em que deixa meu bumbum bem empinado. Além disso, estou arqueando e apertando”, explicou.

E continuou: “Pose dois: estou sentada na ponta dos pés com as costas arqueadas, o bumbum voltado para a câmera e uma caneca de café vazia na mão”, continuou Danae. Depois, ela confessou que a terceira pose era “muito desconfortável”. “Fico com a perna de cima dobrada sobre a de baixo. Fico me arqueando inteira. Meus braços estão acima da cabeça para alongar mais meu corpo. E estou prendendo a respiração”, disse.

“Olha, posar pode ser TÃO divertido. Eu faço isso às vezes e amo a arte disso. Mas também é importante não COMPARAR a nossa REALIDADE com os posts escolhidos a dedo, espremidos e posados. Você está bem. Com dobrinhas e tudo”, destacou a influenciadora.

Chuva de elogios

Danae Mercer foi bastante elogiado por seus seguidores. “Obrigada por ajudar a me sentir melhor”, disse uma seguidora da jornalista. “Simplesmente adoro tanto a sua realidade”, comentou outra.

“Adoro suas postagens. Até mostro ao meu filho de 13 anos, para que ele possa ver como uma mulher natural é bonita. E não se apaixonar pelos modelos posados no Instagram. Ele precisa saber como são as mulheres de verdade”, falou outra.

“Não te conheço, mas o trabalho que você faz para as mulheres é tão admirável! Precisamos de mulhares como você neste mundo”, ressaltou outra seguidora. “Você é um presente! Obrigada por aparecer do jeito que aparece. Está ajudando os outros, me ajudando. Obrigada”, falou outra.