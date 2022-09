Influenciadores de sucesso dão dicas para quem deseja engatar carreira na área

Milhões de seguidores, publicidades de marcas famosas, estabilidade financeira, viagens, fãs, fama e muito mais, esse é o conjunto de desejo de muitos, especialmente jovens, que almejam a influência nas redes sociais. No entanto, sair do anonimato ou se manter no auge não são tarefas fáceis, mas, segundo profissionais da área, desistir não é uma opção para quem compartilha desse sonho.

Lucas Rangel, criador de conteúdo, humorista e empresário, soma mais de 20 milhões de seguidores no Instagram em quase 10 anos atuando nas redes sociais. Ele explica que tudo começou como brincadeira, até rentabilizar com seu conteúdo, a partir da busca de marcas para publicidades. Assim, com base em sua experiência, ele garante ser possível começar do zero.

Com quase 10 anos de carreira, Lucas Rangel ultrapassa 20 milhões de seguidores no Instagram

“As pessoas esquecem que todo mundo que chegou em algum lugar, um dia começou do zero. Acham que a maioria dos grandes influenciadores começaram manjando muito, nunca tiveram poucos seguidores. Não é assim”, pontua.

Persistência e inovação são essenciais para quem deseja seguir a carreira nas redes sociais. Além disso, é fundamental encarar a tarefa como uma profissão. “É preciso ter a noção de que é um trabalho. Algumas pessoas acreditam na ilusão de que trabalhar com a internet é a coisa mais fácil do mundo, mas é muito mais complexo”, destaca Tata Estaniecki Cocielo, que possui 9,5 milhões de seguidores no Instagram, é criadora de conteúdo, empresária e anfitriã do podcast PodDelas, com quase 2 milhões de inscritos no YouTube.

Influenciador digital ou criador de conteúdo?

Tata Estaniecki Cocielo possui 9,5 milhões de seguidores no Instagram

Tata explica que “termo ‘influenciador digital’ está em constante adaptação. Hoje em dia, é mais conhecido como ‘criador de conteúdo’”. Lucas, complementa que qualquer pessoa que está ativa nas redes sociais pode ser uma influenciadora, pois tem poder de incentivar os outros. Já o criador de conteúdo, para ele, faz jus ao título, a partir de produções autorais e evolução do conteúdo, que deve ir além das tendências.

Mas afinal, como ser um criador de conteúdo e se destacar entre tantos outros? Os youtubers Eduardo Camargo (Eduh) e Filipe Oliveira (Fih), que formam o Diva Depressão, com mais de 3 milhões de inscritos, e o podcast Divã da Diva, acreditam que o “segredo” é “falar sobre algo que você gosta e sabe”. “Se você fala sobre o assunto que gosta, de uma forma única, as chances de se manter sempre serão grandes”, garantem.

Rangel complementa dizendo que “as pessoas realmente se identificam quando sabem quem é você, quando conhecem mais de você e da sua personalidade”. Para isso, ele indica usar ferramentas que explorem essa possibilidade, como os Stories do Instagram e o YouTube.

Tata reforça a originalidade como essência para estar em ascensão. “Ninguém gosta de ver mais do mesmo. O conteúdo que viraliza ou se destaca é aquele que é feito de forma espontânea e verdadeira. Ir com a maré é o mesmo que desaparecer no oceano. É preciso encontrar o seu diferencial e explorar de uma forma criativa”, reflete. Como exemplo, ela cita o PodDelas, alegando não ser um formato inovador, e sim de conteúdo diferenciado. “Não existia nenhum programa que falasse com o público que falamos, com os convidados que nós chamamos. O segredo é dar a sua roupagem para algo já atrativo”, comenta.

Mais dicas para se manter em ascensão

Filipe Oliveira (Fih) e Eduardo Camargo (Edu) são a Diva Depressão, parceria que ultrapassa 3 milhões de inscritos no YouTube

Edu e Fih pontuam a importância de trabalhar com constância e dedicação. “[É preciso] Trabalhar para se manter atualizado dentro do nicho que você escolheu como sua pauta e entender que, muitas vezes, a sua vida é seu próprio conteúdo”, explicam.

Além disso, se aperfeiçoar, estudar e estar presente em todas as redes sociais são estratégias aconselhadas por Rangel. “Acho interessante começar por onde está o hype, onde é mais atual. Mas é importante estar presente em todas as redes sociais, para conquistar cada vez mais pessoas”, recomenda.

Desanimar não é o caminho! “É preciso se reinventar, explorar a criatividade e testar novidades sem medo. Você tem que arriscar novas coisas, não importa se passou vergonha. E se isso, na verdade, se tornar a nova bola vez para sua carreira?”, encoraja o humorista.

Tata aponta como importante “se rodear de pessoas de confiança e empresas com experiência no mercado”, o que, inclusive, a motivou criar uma empresa de gerenciamento comercial de influência, a Yzi Assessoria. A iniciativa visa “oferecer o máximo de conforto e segurança” para a carreira da criadora de conteúdo e os demais assessorados.

Por trás dos bastidores

Trabalhar com as redes sociais pode ser “a porta de entrada” para outros caminhos. Tata, por exemplo, seguiu a carreira de empresária e tem uma marca de sapatos, a Louth Shoes, além da assessoria. Rangel também investiu no ramo, com a LR Contents, empresa voltada para agenciamento e gestão de carreira de influenciadores digitais.

Apesar da versatilidade e demais benefícios, a profissão, como qualquer outra, tem suas dificuldades e exigências que, segundo Fih e Edu, são impostas diariamente, a partir do “surgimento de novas redes e novos formatos de conteúdo”. “O maior desafio também tem a ver com se atualizar, sobre qualquer assunto que deseja falar, você precisa estar sempre atualizado”, ponderam.

Por fim, Lucas destaca: “As pessoas precisam estar preparadas para tudo. Exige muito tempo e demanda. Trabalha 24 horas, sete dias por semana. Precisa estar preparada para estar e lidar com pressão constante. Por isso, a saúde mental deve estar bem cuidada, para não te tirar do eixo.”