Instafest: plataforma cria festival de música com seus artistas favoritos do Spotify; confira

A retrospectiva do Spotify de final de ano já começou. Um dos primeiros sites a participar da brincadeira foi o Instafest, que cria um line-up com seus artistas mais ouvidos na plataforma. O app viralizou no Instagram nos últimos dias.

É necessário fazer login com o Spotify para o Instafest pegar seus dados e criar um pôster com os resultados. Para isso, é possível selecionar períodos diferentes para o ouvinte saber quais foram os artistas mais tocados das últimas quatro semanas, semestre ou desde o início da criação da conta.

Também há três opções de arte para o pôster: Malibu Sunrise, com fundo azul claro; LA Twilight, um roxo escuro; e o Mojave Dusk, um roxo que faz degradê para laranja. O usuário pode escolher qual prefere para compartilhar em suas redes sociais.

Para criar seu Instafest, basta entrar no site oficial da plataforma, logar com o Spotify e selecionar qual período você deseja conferir os seus artistas mais ouvidos.

Veja exemplos:

Mds eu preciso mudar meu estilo musical ate o #SpotifyWrapped Instafest me traumatizou pic.twitter.com/CrjHbfR5O2 — Negretus | The Crown 👑 (@Flavienvargas) November 29, 2022

não mas esse negócio do instafest pic.twitter.com/EvK2OBzz2d — FN2187 (@rafaieuk) November 28, 2022

fui fazer o trem do instafest e taylor tá em todas



all-time/ last 6 months / last 4 weeks pic.twitter.com/8wA5hTzFk4 — fe soraka da silva (@feforaka) November 28, 2022