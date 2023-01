Irmã André, ‘a pessoa mais velha do mundo’, morre aos 118 anos

AFP - A irmã André, uma freira francesa reconhecida desde abril como a pessoa mais velha do mundo, morreu na madrugada desta terça-feira, 17, na residência para idosos onde vivia em Toulon (sul da França), anunciou à AFP o porta-voz do estabelecimento.

“Morreu às 2h da manhã”, informou o funcionário ao reportar a morte de Lucile Randon, conhecida como irmã André, nascida em 11 de fevereiro de 1904 na cidade francesa de Alès.









Lucile Randon, a irmã André, nasceu em 11 de fevereiro de 1904 em Alès (sul da França), uma década antes do início da Primeira Guerra Mundial. E viveu seus últimos anos em uma casa de repouso em Toulon, na turística Côte d’Azur francesa.

No dia 11 de fevereiro, Andrés comemorou seu aniversário com uma taça de Vinho do Porto e chocolate.

“Não suporto mais os convidados. Sou menos amigável”, explicou a freira à AFP na ocasião, durante uma investigação sobre supercentenários, idosos com mais de 110 anos que intrigam a ciência.

“Sempre me admiraram por minha sabedoria e inteligência, e agora zombam de mim porque sou teimosa”, acrescentou a mulher, que já estava cega e cadeirante.

Nascida em uma família protestante não praticante, a freira assumiu o hábito tarde, na congregação das Filhas da Caridade, e trabalhou até o final da década de 1970.