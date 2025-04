Jack Russell: Como é a personalidade do cachorro? Ele se dá bem com criança? Veja dicas e cuidados

Quem assistiu ao filme O Máskara, estrelado por Jim Carrey, com certeza se apaixonou por Milo, o fiel e esperto cachorrinho do protagonista. Extremamente leal e arteiro, o cãozinho é um Jack Russell Terrier, considerada uma das raças mais inteligentes entre os caninos - e também uma das mais agitadas. Se você está considerando ter um animal de estimação da raça, prepare-se para receber um pequeno furacão que vai virar sua casa de cabeça para baixo!

Olho na alimentação: Jack Russells podem ser gulosos Foto: otsphoto/Adobe Stock

PUBLICIDADE “Compactos”, Jack Russells costumam ter um tamanho de 25 cm a 35 cm, e seu peso varia entre 6 kg e 8 kg. A raça conta com duas variações, a de pelo curto, como Milo, e a de pelo duro, mais longo. Criados como cães de caça de raposa e coelhos, eles são bem agitados e requerem bastante atenção dos tutores e podem não ser a melhor escolha para quem não está disposto a gastar algumas horas cansando o mascote.

Como é a personalidade do Jack Russell?

Jack Russells são, por sua natureza, agitados. Desde o momento que acordam, eles estão prontos para brincar ou passear e gastar a energia acumulada durante o sono. Teimosos, eles são capazes de passar horas chamando seus donos para brincar — e, uma vez que começam, é difícil fazê-los parar. De temperamento forte, eles não gostam muito de ficar parados e podem ter alguma dificuldade em obedecer.

A famosa "raça d'O Máskara", Jack Russell é agitado e muito companheiro Foto: New Line Cinema/Divulgação

Apesar da alta energia, eles são extremamente fieis aos seus tutores. Amorosos, os Jack Russells estão sempre de olho no que seus tutores estão fazendo e adoram acompanhá-los, nem que seja em uma curta caminhada de um cômodo ao outro.

Territorialista, o Jack Russell tem alguns problemas para dividir seu espaço com outros animais. Com humanos, no entanto, ele se dá muito bem e, na maioria dos casos, vê neles mais um amigo com quem brincar.

O adestramento do Jack Russell pode ser complicado por causa do temperamento agitado da raça, mas está longe de ser impossível. Com um determinação e paciência, a raça aprende rápido comandos básicos e, mais importante, onde fazer suas necessidades para não deixar a casa suja.

Jack Russell é agitado e teimoso, mas muito inteligente e leal Foto: Inna/Adobe Stock

Como é ter um Jack Russell?

Energético, o Jack Russell requer muita atenção e disposição de seus donos. Passeios diários e brincadeiras são obrigatórios para o bem-estar físico e mental da raça. Qualquer movimento mais brusco pode ser interpretado como um chamado para brincar, o que pode deixar o animal bem agitado até que o dono lhe dê a atenção necessária.

Especialmente quando filhotes, os Jack Russells têm uma tendência um pouco destrutiva. Por isso, é necessário tomar cuidado para não deixar objetos ao seu alcance, já que eles podem acabar sendo roídos. A raça também gosta de cavar e, quando deixados sozinhos e sem brincar, podem acabar danificando o piso da casa.

Como grande parte dos cachorros de pelagem curta, eles também tendem a perder muito pelo, de modo que, se você estiver planejando ter um Jack Russell, é melhor se acostumar a ter suas roupas e móveis cheios de pelo. A escovação semanal ajuda a reduzir essa queda desenfreada, mas ela seguirá constante.

Jack Russell requer muita atenção, incluindo passeios e brincadeiras diárias Foto: Lubo Ivanko/Adobe Stock

Apesar do temperamento forte e da teimosia, Jack Russells são ótimos parceiros e tendem a “grudar” em seus tutores, seja ficando com eles no sofá ou dormindo junto.

Cães da raça Jack Russell se dão bem com crianças?

Filhotes de Jack Russell custam de R$ 2,5 mil a R$ 5,8 mil, dependendo do canil Foto: pattarawat/Adobe Stock

Quanto custa um Jack Russel?

O preço de um filhote de Jack Russell varia de canil para canil. É possível encontrar cãezinhos entre R$ 2,5 mil e R$ 5,8 mil.

Vale pontuar que é necessário pesquisar bem os canis antes de efetuar a compra, para ter certeza de que eles não maltratam os bichinhos durante a criação. A adoção responsável é sempre uma alternativa preferível à compra.

Cuidados com os cães e problemas comuns da raça

De acordo com Melo, uma das atenções especiais que precisa ter com um Jack Russell está na alimentação. “Por serem cães muitas vezes gulosos, é fundamental cuidar para que não engordem, já que um dos principais problemas relacionados à raça são as alterações ortopédicas, especialmente em joelho e quadril.”

“Além disso, são cães com tendência a doenças alérgicas, seja alergia de pele ou alimentar, e distúrbios oculares, sendo importante estar sempre com a avaliação de um médico veterinário oftalmologista em dia”, conclui o veterinário.

Dicas para quem quer adotar um Jack Russell

Se você está convicto em adotar um Jack Russell, fique de olho nestas dicas para criá-los da melhor maneira possível:

