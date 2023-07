Japonês compra fantasia realista de cachorro de R$72 mil e passeia com ela; veja vídeo

Em Tóquio, no Japão, um homem comprou uma fantasia realista de cachorro, no valor de R$ 72 mil. O japonês, que usa o nome de Toco nas redes sociais, andou pelas ruas pela primeira vez com o novo traje, imitando um cachorro e interagindo com outros pets. Ele estava de coleira e foi guiado por um tutor.

Japonês se veste de cachorro e diz realizar sonho Foto: Reprodução/Instagram/@toco.ev

A experiência foi compartilhada no canal de Toco no YouTube, chamado “Eu quero ser um animal”. Desde 2021, o japonês registra como é usar a fantasia. No último mês, ele compartilhou seu primeiro passeio e as reações das pessoas, que o acariciaram.

“Oi, meu nome é Toco”, escreve o homem na legenda de um dos vídeos. “Eu me tornei um collie, realizando um sonho que tive desde criança, de ser um animal”.