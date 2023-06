Jogadores de time do México fazem coreografia de ‘Funk Rave’, nova música de Anitta

Três jogadores do América do México, um dos maiores times do futebol mexicano, participaram do Anitta Challenge e fizeram a coreografia de Funk Rave, a nova música da brasileira, que será lançada quinta-feira, 22.

A dança foi publicada no Instagram oficial do clube, nesta segunda-feira, e já coleciona mais de 2,3 milhões de visualizações.

A canção dará início à nova fase internacional da cantora. Mesmo antes do lançamento, Funk Rave se tornou viral quando Anitta se apresentou com ela na final da Liga dos Campeões da Europa. Desde então, tanto a música quanto a coreografia viralizaram nas redes sociais.

A capa da faixa foi divulgada na sexta-feira, 17, e traz referências das favelas do Rio de Janeiro e da Furação 2000, uma referência do movimento funk no país e local que Anitta começou a vida artística.

Nesta segunda-feira, pelas redes sociais, Anitta deu um spoiler do videoclipe de Funk Rave, gravado na comunidade da Tijuquinha, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Na postagem, a carioca aparece sentada em um sofá azul em frente a casas da comunidade, ao lado de 16 homens sem camisa, em que um deles segura uma bola de futebol.