Johnny Depp surge como Luís XV em seu próximo filme

Nesta terça-feira, 1º, a produtora francesa Why Not Productions divulgou uma nova foto de Johnny Depp interpretando o rei Luís XV, seu novo personagem no filme Jeanne du Barry, que estreia em 2023.

Dirigida pela cineasta e atriz francesa Maïwenn, a produção marca o primeiro papel de Depp no cinema após três anos afastado devido ao turbulento julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard.

Johnny Depp

O longa é pura história, inspirado na vida de Jeanne du Barry, a última amante de Luís XV na Corte de Versalhes, depois de Madame de Pompadour. O rei Luís XV governou a França de 1715 a 1744 e ficou conhecido pelas extravagâncias e inúmeras amantes.

Além de dirigir, Maïwenn interpreta uma cortesã. Atualmente, o filme está em fase de pós-produção, depois de 11 semanas gravando em locações históricas como o Palácio de Versalhes e outros castelos na região de Paris, o filme tem estreia prevista para 2023.

Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o filme representará um desafio para Depp, pois além de ser o seu retorno às telas, também é totalmente falado em frânces e seu sotaque tem forte influência americana.





