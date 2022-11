Mariah Carey surge ao som de ‘All I Want for Christmas is You’ para avisar que Natal está próximo

Publicidade

Nesta terça-feira, 1 de novembro, e Mariah Carey anunciou ao som de All I Want For Christmas Is You, que o Natal já está chegando. A cantora norte-americana, de 52 anos, fez questão de marcar o início das festividades com um vídeo publicado em seu Instagram. Nas imagens Mariah mostra a virada do Halloween para o clima natalino.

No video, primeiro em preto e branco, Mariah surge vestida de bruxa em referência ao Halloween que se foi. Para em seguida apresentar uma transição colorida para um ambiente natalino, onde a cantora está nas tradicionais roupas vermelhas, em uma versão mais moderna (e mais ousada) do visual que usou para gravar o videoclipe original do tema All I Want For Christmas Is You.

“Está na hora” é a mensagem da legenda. Veja mais: