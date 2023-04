Mattel lança primeira Barbie com síndrome de Down; veja anúncio

Nesta terça-feira, 25, a Mattel anunciou o lançamento da primeira boneca Barbie que representa uma pessoa com síndrome de Down.

Segundo a empresa, o brinquedo foi criado em parceria com a National Down Syndrome Society (NDSS), organização norte-americana que oferece apoio a pessoas com síndrome de Down e seus familiares e amigos.

A Mattel recebeu o auxílio da instituição para a elaboração da estrutura da boneca e de suas roupas, acessórios e embalagens, com o objetivo de torná-la mais fiel à realidade. Com isso, ela foi criada com o corpo mais curto, rosto mais arredondado e características menores.

O vestido da boneca, nas cores amarelo e azul, faz referência à campanha de conscientização sobre síndrome de Down, enquanto o colar tem um símbolo representando a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo, fenômeno que causa a condição genética.

“Com o lançamento desta boneca, a Barbie espera continuar a permitir que mais crianças tenham a chance de se ver na Barbie, refletir melhor o mundo que veem ao seu redor e promover um senso de inclusão para crianças em todos os lugares”, diz o anúncio nas redes sociais.

O brinquedo faz parte da linha Mattel Barbie Fashionistas, que busca oferecer às crianças bonecas com representações mais diversas e inclusivas. Para essa iniciativa, já foram lançadas Barbies com vitiligo, com uma perna protética e com aparelhos auditivos, por exemplo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais