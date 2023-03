MC Gui é atacado na internet ao ser confundido com MC Guimê

O cantor MC Gui, 24, usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que tem sofrido por ser confundido com MC Guimê.

Após a expulsão do funkeiro MC Guimê do BBB23, nesta quinta-feira, 16, por ter se envolvido em acusações de assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez, MC Gui tem sido alvo de comentários e haters.

Em uma sequência de vídeos publicada no Instagram, MC Gui postou alguns prints das mensagens e comentários que recebeu - ’lixo’, ‘assediador’ e ‘safado’, são alguns dos xingamentos.

“Como vocês estão vendo no próprio post aqui, estou colocando pra vocês verem, refletirem sobre o que vem acontecendo na internet. Quando acontece alguma coisa, tem gente que não pesquisa nada, é juiz por trás dos teclados, começam a julgar, xingar. E o que aconteceu comigo? Nada. Aconteceu uma parada dentro do Big Brother Brasil com o Guimê e tem pessoas burras vindo no meu Instagram me xingar. O cara está confinado em um reality, não tenho nada a ver com isso. Larga de ser burro’, começou.

MC Gui é xingado no instagram ao ser confudido com MC Guimê Foto: Reprodução/Instagram/@mcgui

Na sequência MC Gui ainda postou um vídeo do reality onde o próprio Guimê pedia para não ser chamado de Gui, pois isso poderia confundir as pessoas. ‘Eu coloquei o vídeo, família (...) que o próprio Guimê sofreu acusações dentro do Big Brother e deixou bem claro que ele não era o MC Gui’, continuou.

“Falei que não ia me posicionar, porque até então eu não assisti, eu não vi. Apenas em poucos vídeos que vi, não concordo e não sou conivente com o que aconteceu. Não achei certo. Mas quem sou eu pra julgar? O próprio responsável é o Guimê e as próprias pessoas que estão envolvidas”, finalizou MC Gui.