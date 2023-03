MCs Kekel e Davi lançam clipe da música ‘Pretos na Mira’; confira

No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, MC Kekel e MC Davi lançam o clipe da música Pretos na Mira, um projeto do Instituto KondZilla e GR6, com o objetivo de ser um manifesto artístico contra a vigilância sobre pessoas negras e “enaltecer a potência e o talento da comunidade negra”.

Colaborando para o combate ao racismo, a música Pretos na Mira busca denunciar e inspirar mudanças na sociedade. A faixa já está disponível nas principais plataformas de música, sendo a primeira ação do movimento. Além da canção, serão realizadas ações de conscientização, a fim de debater soluções e colocar os pretos na mira de sua história próspera.

MCs Kekel e Davi lançam clipe da música ‘Pretos na Mira’ Foto: Jackson Kleber/Divulgação

O clipe começa com cenas de episódios racistas que repercutiram na imprensa nacional e internacional, como o caso Genivaldo Santos, asfixiado pela Polícia Rodoviária Federal, no ano passado. Além disso, traz depoimentos de pessoas negras anônimas e famosas que já experienciaram o racismo, como o humorista Eddy Jr., que recentemente sofreu racismo de vizinhos de seu apartamento em São Paulo.

O clipe dura cerca de 5 minutos e 30 segundos. Em outro momento do vídeo, os cantores aparecem em uma cena de compras em um shopping quando são abordados de maneira violenta pelos seguranças, em uma dura representação da realidade vivida por pessoas negras.

No primeiro momento da música, os negros são vistos como suspeitos em todas as situações. Já no segundo, quando a canção fala que a vigilância muda com o dinheiro, os cantores entram em cena, ostentando e sendo admirados por meio das mesmas câmeras que faziam os julgamentos.

“Com a união do talento destes grandes artistas - Mc Davi e Mc Kekel – e força da GR6, do Instituto KondZilla, ID_BR e Artplan, buscaremos maior visibilidade para estas questões sociais, para as comunidades periféricas e para as pessoas que sofrem situações e atos de racismo”, comenta Rodrigo Oliveira, Presidente da GR6.

MC Kekel e MC Davi falaram com o Emais sobre o lançamento do projeto. “A gente quer ser um grito. Usar a voz que a gente tem para nosso público e mostrar um pouco da realidade do dia a dia, do que realmente acontece e que poucos falam e dão atenção”, pontua. “Quem ainda pratica essas atitudes está vivendo no tempo da pedra. E a gente está em uma realidade hoje totalmente diferente e precisa acabar isso [o racismo]. O julgamento instantâneo sem conhecer a pessoa, só pela cor dela, só pela vestimenta”, emenda Davi.

Questionado sobre a decisão de colocar o título Pretos na Mira, os MCs sinalizam que faz referência à maneira como são observados. “A gente sempre está na mira do olhar de algumas pessoas, a gente sempre está na mira de alguma câmera de vigilância”, afirma Kekel. “Da mesma forma que a gente está na mira da maldade do povo, agora a gente está na mira também das boas intenções, que eu creio que vai acontecer mais ainda e tem que acontecer mais. Muitas publicidades, muitos comerciais, muitas marcas estão se associando e entenderam que o é muito importante também”, complementa Davi.

O lançamento na data em que se discute a eliminação do racismo é para “mostrar que a gente não está calado”, segundo Kekel.

Os dois MCs têm expectativas de um futuro diferente. “Eu espero um futuro justo, digno a todos, que não exista olhar de peso de balança. Espero um futuro de igualdade”, espera Kekel. Davi vai além e acredita ser importante que o Brasil seja conduzido por uma pessoa negra. “Ter uma uma presidente negra, um presidente negro, espero ver mais dos nossos vencendo.”

O single leva a assinatura de Maestro Pereira Dj, produtor que acumula milhares de ouvintes mensais no Spotify. A criação e desenvolvimento da iniciativa também contou com consultoria do Comitê da Diversidade do Grupo Dreamers, do qual a Artplan faz parte, e tem parceria com o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR).