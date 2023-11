Memes: sem luz há mais de um dia, paulistanos reclamam de demora da Enel: ‘Vivendo de vela de Natal’

Com mais de 1 milhão de endereços em São Paulo quase 40 horas após as chuvas na cidade, memes com reclamações no retorno se espalham pelas redes sociais. O nome da Enel é um dos termos mais comentados no Twitter o fim da tarde de sexta-feira, 3, quando começou a falta de energia após a tempestade, até a manhã deste domingo, 5.

Improvisos com velas e a falta de retorno no atendimento estão entre os temas de reclamações em formas de piadas. Veja alguns memes abaixo.

Os impactos são maiores especialmente nas zonas sul e oeste, em bairros como Morumbi, City América, Paraíso, Rio Pequeno, Santo Amaro, Vila Romana, Campo Belo e Butantã, dentre outros.

“Estamos atuando sem medir esforços. Não paramos um minuto”, disse Ruotolo durante coletiva de imprensa no escritório da Enel em São Paulo.

A Enel anunciou no sábado que o fornecimento de energia será majoritariamente restabelecido até terça-feira, 7 (leia mais aqui).

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.