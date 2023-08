‘Mendigato’: quem é ex-modelo que estava desaparecido no RJ desde fevereiro

Conhecido como “mendigato”, Rafael Nunes da Silva viralizou no Facebook após aparecer em uma foto em Curitiba em 2012, em frente à Catedral Basílica. No último sábado, 19, o ex-modelo, que estava desaparecido há seis meses, foi encontrado no Rio de Janeiro.

Segundo o G1, Rafael foi levado à delegacia para que sua família fosse avisada sobre seu paradeiro. A denúncia de seu desaparecimento foi feita por Clarissa Couto, jornalista que foi casada com o ex-modelo e com quem tem dois filhos. No entanto, após não ter retorno, Rafael voltou às ruas no mesmo dia.

"Mendigato" foi encontrado no Rio de Janeiro neste último sábado Foto: Reprodução de vídeo/G1

O G1 também relatou que, apesar de não ter conseguido encontrá-lo a tempo, a ex-mulher de Rafael está satisfeita em ver que ele está bem e cogita interná-lo compulsoriamente.

Na publicação viral de 2012, uma turista contava como foi seu encontro com o ex-modelo que pedia para “ficar famoso na rádio”. Com o registro, tornou-se conhecida a história do “mendigato”, que abandonou a carreira de modelo devido ao vício em crack.

Publicação viral de 2012 foi feita no Facebook e teve mais de 41 mil compartilhamentos Foto: Reprodução/Facebook

A história de Rafael levou uma clínica de reabilitação em São Paulo a se disponibilizar para recebê-lo. Na época, ele chegou a se internar por três meses e apresentou melhoras. Ainda em 2013, Rafael começou a namorar Clarissa e retomou a carreira de modelo, se mudando para o Rio de Janeiro. O ex-casal tem dois filhos, hoje com 4 e 8 anos.