Menina de 8 anos viraliza ao dizer o que pensa sobre a volta às aulas: ‘É um saco’

Para as crianças, agosto é sinônimo de volta às aulas. O que pode ser divertido, também pode gerar uma certa preguiça. É o que pensa a pequena Marina de Almeida, 8. Ao ser entrevistada pela afiliada da TV Globo em Pernambuco, a estudante declarou que adora se produzir para o primeiro dia de aula, mas depois fica cada dia mais difícil.

“Eu amo estar produzida, né? No primeiro dia de aula venho toda charmosa, mas quando é dia normal, minha filha, vou de qualquer jeito mesmo. Só no primeiro e último dia. No resto, eu estou cansada, acabada, porque dá preguiça de fazer as coisas”, brincou.

A repórter Camila Torres concordou com a garota e disse que entende a dificuldade. Marina, por sua vez, ressaltou o que gostaria de fazer nessas horas. “É um saco, queria ficar jogada na cama”, pontuou, arrancando risadas dos colegas e pais que estavam ao lado.

O pai da pequena, Reginaldo de Lima Júnior, disse que ela e a irmã estavam ansiosas para rever os colegas. “Elas ficam ansiosas para fazer alguma atividade nas férias e a gente procura sempre levar elas para passear. Mas a gente também estava ansioso para elas voltarem às aulas”, revelou.