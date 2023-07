O pequeno Guilherme, 8, conhecido como menino Gui, voltou para a escola nesta segunda-feira, 10, após receber alta do hospital em que ficou internado e em coma durante 16 dias. O menino foi recebido com carinho pelos amiguinhos e professores da Escola Cabral Maciel, em Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Tanto a mãe, Tayane Gandra, quanto a instituição gravaram o momento em que Guilherme é recebido pelos colegas. O jovem sofre de uma doença rara chamada epidermólise bolhosa distrófica, que não tem cura e não é transmissível.

Gui, menino que viralizou com reencontro com a mãe após coma, recebeu alt do hospital em junho. Foto: Reprodução/Instagram/TikTok/@tayanegandra

A enfermidade também é conhecida como ‘doença da borboleta’, uma vez que a fragilidade da pele do paciente se assemelha à da asa do inseto. Gui, por sua vez, possui aepidermólise bolhosa distrófica (EBD) que causa mais sequelas, com a formação de bolhas profundas entre a derme e a epiderme, gerando cicatrizes e, em alguns casos, até a perda de função dos membros.

“Gui, sua presença enche nossa escola de magia e diversão. Que essa alegria transborde em cada dia que passarmos juntos, transformando cada momento em uma oportunidade de aprendizado recheada de muitas alegrias”, escreveu a escola nas redes sociais. Gui é recebido com cartazes pelo amigos.

“A volta da nossa borboleta”, disse a mãe em um vídeo compartilhado no TikTok. Gui caminha até a sala de aula, onde os colegas de classe já começam a comemorar o seu retorno.

Continua após a publicidade

O menino ficou conhecido após sua mãe Tayane publicar um video em que reencontra o filho depois do período em coma induzido para tratar de uma pneumonia.

Menino Gui recebe homenagens ds amigos e professores ao voltar para a escola Foto: Reprodução/Instagram/@profpicapau.itaguai

Diante da repercussão do vídeo e do fato de o garoto ser torcedor do Vasco da Gama, os jogadores Figueiredo e Gabriel Pec foram ao hospital para visitá-lo. Além de uma camisa autografada, ele também recebeu o convite para conhecer o estádio de São Januário e entrar em campo com os atletas quando estiver melhor de saúde.