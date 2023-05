Met Gala: Por que famosos se vestiram de gato? Conheça Choupette, felina homenageada no evento

Entre vestidos de alta costura apresentados no Met Gala 2023 desta segunda-feira, 1º, alguns looks extravagantes se sobressaíram por um fator em comum: a referência felina. Quem acompanhou a repercussão do tapete vermelho pôde perceber Doja Cat e Jared Leto fantasiados de gato no evento beneficente de moda, em Nova York.

Doja Cat ano Met Gala 2023 Foto: ANGELA WEISS / AFP

Mas, não foram apenas fantasias literais que remetiam os bichanos. Chloe Fineman também carregava uma bolsa em forma de gato e Lil Nas X apareceu pintado na cor prata, usando bigodes de gato. O que pode parecer uma mera coincidência, trata-se, na verdade, de uma extensão ao homenageado da noite, Karl Lagerfeld.

Jared Leto no Met Gala 2023 Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A proposta foi celebrar a herdeira viva do estilista: a gatinha Choupette. A felina de 11 anos também foi lembrada por Emma Chamberlain no evento, que usou Choupette blue, um tom azul-claro criado por Lagerfeld. A gata possui mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e já estampou capas de grandes e renomadas revistas.





Conheça a história de Choupette, a gatinha de Karl Lagerfeld:

A história entre Choupette e Lagerfeld começou em 2011, quando o designer de moda ficou encarregado de cuidar da gatinha enquanto seu, até então, tutor, Baptiste Giabiconi, estava de férias. Acontece que a afinidade foi tanta que o modelo acabou permitindo que Lagerfeld ficasse de vez com a amiga de quatro patas.

Foi no ano seguinte que Choupette caiu nas graças do público, ao criar seu perfil no Twitter. O sucesso nas redes foi tanto que lhe rendeu o destaque da capa de revistas como Vogue, Grazia UK, Harper”s Bazaar USA e Madame Figaro.

Ela também protagonizou campanhas de Lagerfeld, de uma linha de maquiagem, e de um livro. Após a morte do estilista, em 2019, parte de sua fortuna milionária ficou para a gatinha e sua ex-governanta, Françoise Caçote, atual responsável pelos cuidados de Choupette.

Atualmente, a gata possui mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde, inclusive, chegou a se pronunciar sobre a ausência no tapete vermelho. “Muitas pessoas me convidaram a cruzar o Met Gala em tributo ao papai, mas preferimos ficar em paz e confortável em casa. Presto homenagem ao papai todos os dias desde a sua partida e estamos emocionados em ver mais um dia dedicado a ele”, escreveu.