MP do DF pede suspensão de show da banda Mayhem; entenda

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pediu a suspensão do show da banda norueguesa Mayhem, previsto para ocorrer nesta quinta-feira, 22, em Brasília, na casa noturna Toinha Brasil.

O órgão também pediu o “descadastramento e a tomada das providências necessárias para que o evento não aconteça, além da interrupção da divulgação e venda de ingressos”, segundo nota divulgada no site da instituição.

O documento solicitando a revogação da licença para o evento foi enviado na sexta-feira, 17, para a Administração Regional do Guará, Secretaria de Segurança Pública do DF e para as empresas Clube do Ingresso Ltda. e JFC Produções e Eventos Ltda.

“Há evidências de que integrantes e ex-integrantes da banda estão envolvidos com apologias neonazistas, suicídio, canibalismo e assassinato, além de diversos tipos de violências e discriminações, incluindo queima de igrejas, referências à extrema violência, incitação à mutilação, declarações racistas e antissemitas, entre outros”, informou, ainda o Ministério Público. O grupo já teve apresentação cancelada em Porto Alegre sob as mesmas acusações.

A nota ressalta que “a liberdade de expressão possui relevante papel no Estado Democrático de Direito, na medida em que serve de elemento oxigenador do espaço público e permite a comunhão de ideias e visões de mundo em um ambiente plural e não excludente. Entretanto, ele não é absoluto, pois não pode implicar na aceitação jurídica da promoção de discurso de ódio e/ou do ataque, em espaço público ou privado, de qualquer indivíduo, grupo ou coletividade”.

Ainda de acordo com o MP, o órgão foi acionado na última quinta-feira, 16, por movimentos sociais de combate ao racismo e ao antissemitismo, e acionou o Ministério Público Federal (MPF), que, em conjunto, recomendaram a suspensão da apresentação da banda.

Continua após a publicidade

Questionada se haverá cancelamento da apresentação da banda, a casa de show Toinha Brasil não respondeu até o fechamento desta reportagem, mas o espaço segue aberto para manifestação.

A banda Mayhem não respondeu aos questionamentos do Emais. No entanto, o espaço continua aberto para posicionamento.