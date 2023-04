Mulher viraliza ao carregar cachorro de 24 quilos em mochila nas costas; veja vídeo

Um vídeo muito fofo chamou a atenção da internet. A norte-americana Jackie Hornung viralizou ao aparecer carregando seu cachorro em uma mochila no metrô de Nova York.

Lumi pesa 24 quilos e tem 1 ano e meio e o vídeo em que o cachorro aparece com a dona já tem 3,8 milhões de visualizações. Na imagem, o cachorro, que é todo peludo, aparece com as patas no ombro da mulher.

“Cães têm que estar em bolsas no metrô de Nova York! Então é por isso que ele está em uma mochila!”, legendou no vídeo viral. Em entrevista ao Newsweek, a dona diz que o animal gosta de ser carregado e que fica “muito calmo” dentro da mochila. Ela também foi questionada se ele consegue se encaixar na mochila e Jackie disse, nos comentários, que a mochila é “muito espaçosa”.