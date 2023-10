Museu em Barcelona promove exposição para visitantes nus neste sábado; entenda

Já imaginou visitar um museu totalmente nu? Neste sábado, 28, visitantes de Barcelona terão essa possibilidade. Trata-se de uma ação do Museu de Arqueologia da Catalunha e do Clube Naturista Catalão, para uma exposição específica.

A exposição Os bronzes de Riace, do artista Luigi Spina, conta com imagens de estátuas nuas do século V a.C. No site do museu, afirma-se que a experiência foi pensada para que os visitantes possam se ver refletidos na obra: “na mesma situação em que estão, completamente nus e rodeados por outros corpos”.

Imagens de Luigi Spina Foto: LUIGI SPINA / via REUTERS

A primeira visita nesse estilo aconteceu no dia 30 de setembro. Na ocasião, trinta pessoas nuas seguiram o guia do museu. Para a experiência naturalista, são cobrados 7 euros, com lugares limitados.

“Esta não é a primeira vez que tal iniciativa é realizada. No museu de Cerdanyola (Barcelona) já houve visitas naturistas mas é verdade que não são comuns e que os cidadãos exigem estes eventos”, afirmou Irene Vicente Salas, guia da exposição, ao El País espanhol.