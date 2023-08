Nova trend do TikTok mostra pais quebrando ovo na testa de crianças; veja reações

Uma nova trend no TikTok está chamando a atenção nas redes sociais. O motivo é um pouco controverso: pais estão replicando o desafio de quebrar um ovo na cabeça do filho enquanto filmam a reação dos pequenos. Na redes social, os vídeos acumulam mais de 100 mil visualizações.

Os conteúdos consistem em mostrar adultos que, aparentemente, irão fazer uma receita com o filho. Ao pegar o ovo para começar o processo resolvem quebrá-lo na testa da criança. A reação de ambos os lados destoa: enquanto o responsável começa a dar risada do susto que o filho levou, os pequenos ficam surpresos e levam a mão para a testa, em sinal de dor. Alguns entram na onda e dão risada junto com eles.

Na internet, a reação do público com a nova tendência levanta o questionamento sobre a produção de conteúdos virais. “Estou falando que as pessoas perderam a noção e querem ‘viralizar’ não importa a forma”, indagou um internauta.

“Que legal! Ensinando as crianças que quando alguém que deveria ser sua protetora te machuca, ela está só brincando e é engraçado. Doeu? Doeu! Mas é só brincadeira. TikTok é uma fábrica de distúrbios psicológicos”, avaliou outra.

Por outro lado, alguns usuários não viram problema e pontuaram que algumas crianças também se divertiam com a atitude dos pais. “Nova trend do twitter: Criar problema em tudo que vem do TikTok”, escreveu um. “O único problema é filmar e expor. [Já] machucar é pura frescura. Um ovinho na testa de leve”, comentou outro.