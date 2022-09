‘O metaverso vai popularizar quando a Apple estiver nele’, afirma especialista

Que grandes fábricas e marcas de tecnologia comandam o mercado digital não é novidade para ninguém. Tanto é que, para Michel Ank, o metaverso vai ficar ainda mais potente economicamente quando a Apple estiver nele ativamente.

“As pessoas vão estar mais presentes no metaverso e será uma nova forma de exploração da experiência quando grandes marcas, como a Apple, construírem seu território por lá também”, afirma o fundador da Lastlink, plataforma para venda de grupos vips e cursos.

Até 2026, uma pesquisa da Future of Money estima que mais de 2 bilhões de pessoas “circularão” pelo metaverso. Até hoje, acredita-se que mais de 26% dos usuários da internet no Brasil já usam a tecnologia, conforme mostra levantamento do Valor.

“É uma tecnologia de potencial enorme e já vemos grandes marcas se posicionando muito bem, como o Maganize Luiza e a Natura, por exemplo. Fora do Brasil, os influenciadores vendem até seus infoprodutos dentro do metaverso. Por aqui, ainda estamos caminhando e popularizando. A Lastlink tem sido uma grande mediadora como uma plataforma que proporciona, não só a adição e remoção automática de membros em grupos vips, como também, hospedagem de cursos e gestão automática de pagamentos para tudo isso. Acredito que somos pioneiros junto com muita gente boa, nossos criadores são potentes”, avalia.

Para quem não sabe, o metaverso é muito mais do que óculos virtuais: é um mundo virtual que busca replicar a realidade humana e suas infinitas possibilidades que a internet permite vivenciar.

“Esse movimento todo é o que chamamos de Web 3.0, que é o conceito da revolução de todo esse mercado e de como a internet transformou todo o nosso dia a dia. Nunca se imaginaria ter um metaverso, como se tem hoje, ainda mais com tudo o que ele possibilita, principalmente, para quem é empreendedor digital”, exemplifica.