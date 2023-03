Olivia Wilde vence etapa de batalha judicial contra o ex-marido, Jason Sudeikis

A diretora e atriz Olivia Wilde, 39, venceu mais uma etapa de sua batalha judicial contra Jason Sudeikis. O ex-marido e ela disputam a custódia e pensão alimentícia dos filhos Otis, de 8 anos, e Daisy, de 6.

Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, O astro da série Ted Lasso teve o pedido negado pelo juiz encarregado do caso. Sudeikis queria transferir o caso da California, onde eles viviam, para Nova York.

A juíza de Nova York, Adele Alexis Harris disse que, “o Tribunal considera que é do interesse da justiça substancial que a petição de pensão alimentícia das partes seja ouvida na Califórnia”, quando então, retornou o processo para a Costa Oeste.

A ex-namorada do cantor Harry Styles, juntamente, de seus advogados, relatam que essa atitude de Sudeikis é para exaurir Olivia, já que cada passo na Justiça, os gastos aumentam mais e mais.

“Embora Jason possa se dar ao luxo de entrar em ação com arquivamento após arquivamento, Olivia não pode. Jason não deve ter permissão para litigar Olivia em dívida”, disseram os representantes da estrela de Não Se Preocupe, Querida. Ainda segundo o TMZ, os advogados ainda disseram que as manobra de Jason atrapalharam a terapia familiar pela qual todos passariam.

Entenda o caso

O ex-casal Olivia Wilde e Jason Sudeikis , disputam a custódia dos filhos desde 2022, quando a atriz foi surpreendida durante sua apresentação no CinemaCon. Uma mulher interrompeu a fala de Olivia para entregar um envelope.

Olivia abriu o envelope, acreditando ser algum roteiro, mas deu de cara com os documentos de custódia. Nas imagens que foram tiradas do momento, é possível ler no envelope as palavras “pessoal e confidencial”.

Os dois estavam em um acordo judicial pela guarda dos filhos e, segundo O The Hollywood Reporter, o ator Jason não sabia que os documentos seriam entregues dessa maneira e que ele jamais jamais toleraria que a situação fosse tratada dessa forma.