Onde vai passar o Miss Brasil 2023? Saiba como assistir ao evento e conheça as candidatas

As candidatas do Miss Universo Brasil se preparam para a grande final do concurso neste sábado, 8, que vai revelar a miss que vai representar o País na disputa do Miss Universo. Ao todo, 27 participantes de cada um dos estados do Brasil e o Distrito Federal disputam o título.

Pela primeira vez na história, o concurso permitiu a inscrição de mulheres casadas e com filhos. A mudança foi decidida após mais de 70 anos por uma alteração no regulamento do Miss Universo em agosto do ano passado. A idade para participar, porém, continua a mesma: de 18 a 28 anos.

Transmissão do Miss Universo Brasil 2023 tem início neste sábado, 8, a partir das 19h30. Foto: Raffael Cesar Rodrigues/Miss Universo Brasil/Divulgação

O Miss Universo Brasil 2023 ocorrerá no espaço Pátio Welucci, no Brooklin, em São Paulo. Há venda de ingressos para o público geral no site do Ingresse. O concurso, porém, também será transmitido a todo o País a partir das 19h30 do sábado. O show da grande final está marcado para as 21h.

Onde vai passar o Miss Brasil 2023?

O evento poderá ser assistido ao vivo através do YouTube do canal Miss Universo Brasil. Também é possível acompanhar através do canal 500 da NET Claro, pela TV Meio Norte e pela plataforma de streaming Soul TV através do U Miss.

Conheça as 27 candidatas do Miss Universo Brasil 2023

Acre - Ludimila Souza Pereira

Alagoas - Ruthy Raphaella

Amazonas - Alice Casanova

Amapá - Alessandra Ohana Nery Barcellos

Bahia - Raíssa Dutra Rodrigues

Ceará - Beatriz Moreira Militão

Distrito Federal - Thainá Souza de Lima

Espírito Santo - Anna Beatriz Pereira de Souza

Goiás - Renata Guerra Otoni de Abreu

Maranhão - Lorena Caroline Maia e Silva

Mato Grosso - Bárbara Ciríaco Reis

Mato Grosso do Sul - Rebeca Campos Vianna

Minas Gerais - Isadora Lucia De Souza Silva

Pará - Milena Gomes de Jesus

Paraíba - Ana Vitória Jacinto Araújo

Pernambuco - Maria Erivânia Izidio Souza

Piauí - Gabriela Reis Menezes

Paraná - Mariana Becker Bonetti

Rio de Janeiro - Paula Cardoso

Rio Grande do Norte - Giovanna Maria França

Rondônia - Vitória Belussi

Roraima - Manoela Figueira Salcides

Rio Grande do Sul - Maria Eduarda Ribeiro Brechane

Santa Catarina - Sasha Benner Bauer

Sergipe - Gabriela Botelho Campos Serrano

São Paulo - Vitória Zenobini Brodt