Organizador do REP Festival garante nova edição do evento em 2024 após críticas, lama, sapos e cobra

O organizador do REP Festival, um evento de rap, que ocorreu em Guaratiba, no Rio de Janeiro, garantiu que a nova edição já tem data marcada e ocorrerá em 2024. Rafael Liporace usou as redes sociais para se desculpar pelos problemas no evento, como aparecimento de cobra e lama no espaço onde os shows foram realizados.

Por meio de um vídeo do Instagram, ele se desculpou com os espectadores e com os artistas, que reclamaram da organização do festival. “Primeiro, queria pedir desculpa a todo mundo que esteve no REP Festival, e que passou pelas condições que passaram, e a todo ecossistema envolvido nesta edição. De fato, a gente viveu momentos que ninguém gostaria de viver”, afirmou o organizador. “Mas é importante ressaltar que ninguém fez isso de maneira pensada. Ninguém quis prestar o pior serviço. Foi a conjuntura que acabou nos levando para isso”, emendou o empreendedor.

no papo, quem sobreviveu a esse rep festival até o final, sobrevive a qlqr coisa, até o apocalypse pic.twitter.com/rN5wPkPH6a — gabirela (@gvbidomiciano) February 12, 2023

Rafael argumentou que as intensas chuvas e a troca de espaço para realização do evento contribuíram para os sucessivos problemas. “A gente tentou fazer o melhor, e, infelizmente, não deu certo”, disse Liporace. “Realmente, a equação da troca de local mais as chuvas fizeram com que a edição de 2023 do REP Festival não fosse a melhor. Mas devemos dizer que o REP Festival colocou esse segmento no padrão internacional de qualidade de entrega.”

De luto pelo rep festival pic.twitter.com/fqyUAhXrQs — ella (@eraumavezgabi) February 11, 2023

Ele comparou os problemas no REP Festival com outros eventos de grande público, como Rock in Rio e Lollapalooza. “As variáveis incontroláveis que aconteceram com o REP Festival também acontecem com outros festivais: o Rock in Rio de 1985 ficou marcado pela lama; o Lollapalooza do ano passado teve uma chuva que parou os shows e teve queda de estrutura. Isso acontece porque ‘evento’ vem de ‘eventualidade’”, completou.

