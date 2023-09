Parede de teclados e decoração de minhocas: influencer viraliza após mostrar quarto inusitado

A designer Myra Magdalen, que tem 761 mil seguidores no TikTok, se tornou conhecida após mostrar suas roupas curiosas, como uma roupa que tinha bonecos colados e outra com estampa de chinelos. Agora, ela fez vídeos mostrando como é o seu quarto – e internautas se surpreenderam com a decoração.

O cômodo, que tem uma parede com teclados de digitação colados do teto ao chão, tem mais decorações inusitadas. Há uma parede com teclados (musicais); uma parte dedicada a quadros de minhocas; diversas imagens de cortadores de unhas; e até uma área cheia de terra, que ela diz usar para “brincar”.

A influencer Myra Magdalen Foto: Reprodução/Instagram/@myramagdalen

O vídeo, publicado em sua conta pessoal, já acumula 6 milhões de visualizações no TikTok.

“No começo eu já estava horrorizada, mas eu ainda não sabia de nada”, comentou uma seguidora. “Acho que você é a pessoa mais legal de todas”, disse outra. Veja o registro completo: