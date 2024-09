Pessoa mais velha do mundo, Tomiko Itooka é certificada pelo Guinness no Dia do Respeito aos Idosos

Tomiko Itooka, a pessoa viva mais velha do mundo, recebeu um certificado do Guinness World Records (GWR) nesta segunda-feira, 16, quando se comemora o Dia do Respeito aos Idosos, feriado no Japão. Nascida em 23 de maio de 1908, Tomiko completa, hoje, 116 anos e 116 dias.

Aos 116 anos e 116 dias, Tomiko Itooka recebeu o certificado do Guinness World Records de pessoa viva mais velha do mundo. Em 16 de setembro, comemora-se o feriado de Dia do Respeito ao Idoso no Japão. Foto: Divulgação/Guinness World Records

PUBLICIDADE Ela recebeu o certificado do GWR em uma casa de repouso na cidade de Ashiya, onde reside há cinco anos. Confira o vídeo do momento clicando aqui. Segundo a publicação, Tomiko estava acompanhada de seu segundo filho, Hiroshi Kai. Ele disse ter ficado surpreso com o recorde, já que nunca imaginou que sua mãe se tornaria a pessoa mais velha do mundo.

Os títulos de mulher viva mais velha e de pessoa viva mais velha foram conquistados por Tomiko no mês passado, quando Maria Branyas Morera morreu aos 117 anos, na Espanha.

Quem é Tomiko Osaka, a pessoa viva mais velha do mundo de acordo com o Livro dos Recordes

Nascida em Osaka, no Japão, durante a Era Meiji, Tomiko era a filha do meio e a filha mulher mais velha de sua família. Após o ensino fundamental, frequentou uma escola só para meninas, onde participou do time de vôlei. Casou-se aos 20 anos, teve duas filhas e dois filhos, vários netos e bisnetos. Tomiko tinha 32 anos quando o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial, e passou a administrar o escritório da fábrica têxtil do marido.

Já viúva, em 1979, recuperou a paixão pelo esporte e passava seu tempo fazendo caminhadas e escaladas. Ela chegou duas vezes ao topo do Monte Ontake, localizado no Japão, que tem 3.000 metros de altura. Budista devota, ela completou, aos 80, a peregrinação Saigoku Kannon, que passa por 33 templos.

Atualmente, a japonesa é a 23ª pessoa mais velha na história registrada. Em menos de duas semanas, chegará ao 21º lugar no ranking. A pessoa com maior tempo de vida já autenticada pelo Guinness foi a francesa Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias.