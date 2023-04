Piqué é acusado de xenofobia ao criticar fãs de Shakira e cantora reage; entenda

O término entre Shakira, 46, e Gerard Piqué, 36, ainda está dando o que falar. No último domingo, 2, o ex-jogador participou de um podcast e falou sobre as críticas e comentários que vem recebendo dos fãs da ex-mulher.

“Minha ex-companheira é latino-americana. Você não imagina o que me chegou pelas redes sociais de pessoas que são fãs dela, barbaridades. Não me importo nada, de verdade. São pessoas que não tem vida, que importância tenho que dar? Nunca vou conhecê-los na vida. Trato como se fossem robôs”, disse Piqué.

Ao exemplificar tais comentários que recebe, o ex-jogador foi acusado de xenofobia e a internet não gostou.

Piqué es persona no grata en Latinoamérica.



Quédate en Barcelona con tu xenofobia. pic.twitter.com/WdGuPZwAYH — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) April 3, 2023

A cantora se mudou para os Estados Unidos no domingo, 2, acompanhada dos filhos, Milan e Sasha, fruto do relacionamento com o ex-jogador. Após a repercussão da fala de Piqué, a cantora postou em seu Twitter, que se sente orgulhosa por ser latino-americana e utilizou bandeiras de todos os países da América Latina, incluindo o Brasil.