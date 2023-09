Polícia para homem dirigindo com touro enorme no banco do passageiro nos EUA; veja vídeo

AP | Um homem que dirigia um carro com um touro enorme no banco do passageiro foi parado pela polícia na maior cidade do nordeste de Nebraska, estado nos Estados Unidos.

Chad Reiman, capitão da Polícia de Norfolk, disse que não demorou muito para que as autoridades rastreassem o sedã Ford Crown Victoria modificado com o touro no banco do passageiro após uma ligação para o 911 sobre ele dirigindo na rodovia principal entrando na cidade de cerca de 24 mil habitantes na manhã de quarta-feira, 30.

Nesta foto fornecida pelo News Channel Nebraska, um touro Watusi chamado Howdy Doody "senta" no banco do passageiro de um carro de propriedade de Lee Meyer na quarta-feira, 30 de agosto de 2023, em Norfolk, Nebraska. Foto: News Channel Nebraska via AP

“Nós não tínhamos entendido a situação por completo até o avistarmos”, disse Reiman. O carro que Lee Mayer tem dirigido em desfiles pela área há anos tem metade do para-brisa e do teto removidos para dar espaço para acomodar seu touro, chamado Howdy Doody.

Um portão de metal amarelo para gado serve como porta do lado do passageiro - permitindo que o touro Watusi seja amarrado - e um conjunto de chifres longos serve como enfeite do capô. “Não iria longe sem ser notado, com certeza”, disse Reiman.

Um vídeo da parada no trânsito gravado pelo canal local News Channel Nebraska se espalhou rapidamente online. Veja:

Uma placa na lateral do carro de Meyer em um desfile na cidade de Burwell no final do mês passado declarava que o atraente passeio de Howdy Doody foi considerado o Melhor Carro a participar do Grande Desfile de Rodeio de Nebraska.

Reiman disse que Meyer contou a ele que quando foi ao desfile, ele dirigiu Howdy Doody em um trailer adequado, então não ficou claro por que ele decidiu carregar o touro em seu carro na quarta-feira e dirigir os 58 km de sua casa em Neligh até Norfolk.

Reiman explicou que Meyer não iria ao desfile na quarta-feira. Meyer não atendeu o telefone residencial na quinta de manhã, então não foi possível encontrá-lo imediatamente para obter uma explicação.

Mas sua mulher, Rhonda, disse à uma estação de rádio de Norfolk que gravou o vídeo da parada no trânsito que o touro Howdy Doody tem sido um “amigo e colega” de Meyer desde que ele o adquiriu, oito ou nove anos atrás.

O carro que Meyer dirige em desfiles pela área há anos tem metade do para-brisa e do teto removidos para dar espaço para seu touro. Foto: News Channel Nebraska via AP

Rhonda Mayer contou à rádio US92 que “Lee pensa que é uma estrela do cinema” após o vídeo dele sendo parado no trânsito ter viralizado, mas que ele também está um pouco tímido.

Mayer disse que Howdy Doody é como um membro da família agora, mas ela nem sempre gostou de quanto seu marido gastou com o touro ao longo dos anos.

“Com a quantidade de dinheiro que ele gastou em todo esse maldito projeto entre o carro e o touro, eu poderia ter uma cozinha totalmente nova”, disse.

Reiman disse que havia claramente algumas infrações de trânsito relacionadas ao carro de Meyer, mas o policial o liberou com um aviso, desde que ele se virasse e levasse Howdy Doody para casa. “Nunca lidamos com algo assim antes”, disse.