Pop Plus: Maior feira de moda plus size do mundo ocorre em junho na Avenida Paulista; saiba tudo

A maior feira de moda plus size do mundo, o Pop Plus, está prestes a estrear sua 34ª edição em São Paulo. Marcado para os dias 24 e 25 de junho, o evento apresenta a sua edição junina na Avenida Paulista.

A feira ocorre desde 2012 com quatro edições por ano na capital paulista. Ela foi criada pela comunicadora, DJ e ativista Flávia Durante, uma das pioneiras na luta antigordofobia no Brasil, após uma percepção de que era difícil encontrar moda alinhada ao seu estilo e personalidade.

Pop Plus, maior feira de moda plus size do mundo, foi criado pela ativista Flávia Durante. Foto: Felipe Mariano/Divulgação

O destaque da feira são pequenas e médias marcas, autorais e nacionais, comandadas por mulheres ou famílias. Os tamanhos vão do 44 ao 70 e também podem ser feitos sob medida. Há também moda masculina e venda de produtos de decoração. Serão mais de 80 expositores.

O evento também traz atrações artísticas. Na edição junina, o Pop Plus vai contar com correio elegante, DJs, dança e uma programação infantil. Haverá debates sobre direitos das pessoas gordas e um painel com consultoria de estilo.

No dia 24, haverá performances com nomes como o grupo Plus Show e ballet com Julia del Bianco. No dia 25, sobem aos palcos do evento atrações como Letícia Junqueira e Miss Draga. A feira também oferece sessões de flash tattoss.

O Pop Plus ocorre no Club Homs, próximo à estação Brigadeiro do metrô. A entrada é gratuita.

Veja a programação completa de shows e debates no Pop Plus

SÁBADO - 24/06/2023

Auditório do Pop Plus

15h às 16h30, Painel: “Lute pelos seus direitos” – Debate + Plantão de dúvidas + mutirão de cadastro de profissionais da saúde

Participação: Gabi Menezes e Laís Sellmer (@saudesemgordofobia)

Vanessa Almeida (advogada trabalhista e pesquisadora)

Moderação: Dra. Raquel Preto (advogada, PhD, palestrante, escritora)

* Com emissão de certificado digital

Stand HarperCollins Brasil

17h às 19h – Tarde de Autógrafos com Rafaela Ferreira

Lançamento do livro Eu só cabia nas palavras

Palco Gran Real – Palco Pop

Performances

14h – Grupo Plus Show (samba)

16h – Julia del Bianco (ballet)

18h – Silvia Akef (dança do ventre)

DJs

11h às 16h – Gina Yamamoto

16h às 20h – Indra Kusser

Palco Nobre – Palco Infantil

Performances

15h – Beyonça (palhaça)

17h – Julia del Bianco (ballet)

DJs

11h às 16h – Carol Brazook

16h às 20h – Miss Draga





DOMINGO - 25/06/2023

Auditório do Pop Plus

15h às 16h30, Painel: “Diversidade e Consultoria de moda: desenvolver seu estilo e celebrar seu corpo é possível”

Participação: Ana Luiza Garritano (consultora e professora de moda inclusiva e modelagem, São Paulo)

Andressa Eleutério (personal stylist, São Paulo)

Marta Barbosa (professora, consultoria de imagem, especializada em plus size e mulheres 50+, Brasília)

Paloma Gervásio Botelho (consultora de estilo pessoal, São Paulo)

Rica Benozzati, stylist, criador de conteúdo, apresentador

Moderação: Luciana Moraes, publicitária e consultora de estilo

* Com emissão de certificado digital

Stand HarperCollins Brasil

17h às 19h – Tarde de Autógrafos com Rafaela Ferreira

Lançamento do livro Eu só cabia nas palavras

Palco Gran Real

Performances

14h – Katia Zanoni e Ricardo Mello (forró)

16h – Letícia Junqueira (dança do ventre)

18h – Lay Kovalski (dança do ventre)

DJs

11h às 16h – Miss Draga

16h às 20h – Carol Brazook

Palco Nobre – Palco Infantil

Performances

15h – Camila Genaro (contação de histórias)

17h – Letícia Junqueira (workshop de dança do ventre infantil)

DJs

12h às 16h – Gina Yamamoto

16h às 20h – Indra Kusser





Serviço - Pop Plus # 34 – Edição Junina

Data: 24 e 25 de junho, sábado e domingo

Horário: 11h às 20h

Local: Club Homs (Salão Gran Real e Salão Nobre) – Av Paulista, 735 – Jardim Paulista – São Paulo/SP

Ingresso: ENTRADA GRATUITA (sem inscrição, evento de varejo)

Formas de pagamento: de acordo com cada lojista

Evento: http://bit.ly/popplus34





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais