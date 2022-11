Primavera Sound: Filas de mais de 2h fazem fãs perderem shows do festival: ‘Uma tortura’

Publicidade

Após a estreia do Primavera Sound em São Paulo neste sábado, 5, o festival esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. No entanto, além de comentários sobre os grandes shows, que continuam neste domingo, 6, muitos internautas criticaram a organização do evento.

Arctic Monkeys, Interpol e Bjork foram as principais atrações do primeiro dia. No Twitter, a reclamação mais recorrente foi sobre fila. Ainda que seja comum em todo festival, no Primavera, muitos internautas alegaram que perderam shows por conta da demora para entrar.

Primavera Sound começou neste sábado, 5 Foto: Instagram/@primaverasound.saopaulo

Ao Estadão, a jornalista e roteirista Lorena Ávila relatou que perdeu a apresentação da Bjork, porque, além da espera, o sistema do festival caiu e a entrada se tornou ainda mais complicada.

“Chegamos por volta das 16h30. Ficamos na fila por duas horas sem conseguir entrar. Eles mudaram as filas várias vezes e tivemos que mudar conforme eles falavam, por exemplo: misturou a fila de vip, com entrada normal e com retirada”, contou.

“Depois, eles mudaram a fila de novo para nomes do A ao L e assim sucessivamente. Facilmente, umas 200, 300 pessoas ficaram do lado de fora por horas. Isso foi uma tortura. Eu perdi a Bjork e estou desolada demais. Tem relatos de que o sistema caiu e eles estavam com umas pranchetas para a gente colocar nosso CPF a mão”, comentou a jornalista.

A distância entre os shows no Distrito Anhembi, localizado na zona norte de São Paulo, também foi motivo de crítica. O palco Beck’s, um dos principais do evento, fica a 1,2 km do Palco Elo. Para alternar, é preciso andar bastante - e o formato estreito do sambódromo por vezes dificulta o fluxo.

O Estadão entrou em contato com o Primavera Sound que garantiu que o segundo será melhor. “Estamos atentos às questões trazidas pelo público. Já estamos trabalhando para corrigir os erros pontuais e melhorar a experiência nas próximas horas e amanhã”. Neste domingo, os principais nomes que sobem ao palco são Travis Scott, Charli XCX e Lorde.

Confira alguns relatos nas redes sociais:

Mano essa fila pra retirar a pulseira do Primavera Sound tá absurda de desorganizadaa. @PsSaopaulo tomem vergonha. As filas de quem só vai retirar e de quem vai comprar agora tão juntas. Qual a vantagem de ter comprado antes??????? — nao tao de boa assim (@brendeboa) November 5, 2022

Simm! Eu tbm fiquei 2 horas na fila e ainda ficavam mudando os critérios toda hora.. nos prejudicaram muito! Primeiro tava tudo junto, aí depois mandaram separar entre quem comprou antes/depois do dia 31 e aí separaram por ordem alfabética (???). Show de horrores total!!! — nao tao de boa assim (@brendeboa) November 6, 2022

2 horas em uma fila para retirar um ingresso que eu já ativei e até recarreguei. PRIMAVERA SOUND FRACASSADA — NaPaula (@iamnapaula) November 5, 2022

primavera sound: 1:30 de fila só pra pegar pulseira e entrar, perdi a badsista — leon gurfein (@leongurfein) November 5, 2022

simplesmente a fila pra pegar a pulseira no primavera sound pic.twitter.com/y7LmJnOgq5 — Loló (@lorenaisevil) November 5, 2022

