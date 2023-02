Principais erros que te impedem de conquistar um abdome definido

O abdome é comumente a região de maior acumulo de gordura entre homens e mulheres, devido à própria anatomia, que propicia o excesso de células gordurosas (adipócitos). Por isso, “perder barriga” e defini-la é um dos principais objetivos de quem busca por uma academia. Contudo, essas podem ser as tarefas mais desafiadoras do universo fitness.

Carol Borba, profissional de Educação Física e instrutora fitness, destaca que o principal erro de quem deseja uma barriga “sequinha” e definida é focar apenas nos exercícios físicos. “É preciso uma combinação com a dieta”, garante.

Além da formação profissional, Carol Borba também conta com sua experiência pessoal para dar dicas sobre como conquistar um abdome definido Foto: Instagram/@carolborba1

Embora seja imprescindível, limitar as calorias requer atenção. Segundo a nutricionista e educadora física Dani Borges, a restrição alimentar pode prejudicar o metabolismo a longo prazo e resultar na perda de massa muscular, fatores que comprometem a busca pelo abdome definido. “Para perder gordura você não precisa restringir demais, apenas reduzir o consumo calórico de maneira adequada para suas necessidades. (...) A dieta é individual e para ter resultados precisa ser feita especificamente para você, de acordo com suas particularidades, preferências, objetivos e, principalmente, composição corporal”, pontua.

Consultar um nutricionista é essencial. De modo geral, Dani orienta investir no consumo de proteínas magras (peito de frango, tilápia e clara de ovo), carboidratos complexos e de baixo índice glicêmico (batata-doce, aveia, morango, kiwi, abacaxi e chia) e fontes de gordura boa (abacate, azeite extra virgem e castanhas). Além disso, a profissional aponta não existir alimentos proibidos ou “vilões”, visto que o principal erro é o exagero, especialmente de opções ultraprocessadas, industrializadas, fritas e ricas em açúcares.

Erros na academia

Pular o cardio é um erro! A prática é essencial e deve estar alinhada aos exercícios abdominais, para eliminar as gorduras de todo o corpo e promover a musculatura (definição), evitando a perda de massa.

Variar os tipos de abdominais é essencial, garante Carol Borba Foto: Pixabay

Além da atuação profissional, Carol se baseia em sua experiência pessoal na conquista da definição abdominal. “É praticamente impossível passar uma receita que dê certo pra todo mundo. Mas basicamente, o que eu faço para buscar um abdome definido, e que sempre deu certo pra mim, é fazer exercícios de abdome todos os dias”, diz.

A prática diária contraria muitos treinadores. No entanto, a instrutora fitness explica que o estímulo deve variar as regiões e musculaturas do abdome. “Isso dá muito resultado. (…) Temos que errar pouco, ter uma alimentação com poucos ‘deslizes’ e treinar o abdome todos os dias. (...) E, é claro, precisa ir evoluindo, inclusive com o uso de carga”, reforça.

Carol finaliza destacando que “talvez, a musculatura abdominal seja a mais fácil de conquistar treinando em casa”. Para isso, ela indica como cardio a prática de corrida ou bicicleta, alinhado a variação de exercícios abdominais com peso. “Você pode usar como carga em casa: um saco de arroz, um saco de feijão… alguma coisa assim, para oferecer um estímulo diferente e sobrecarga para a musculatura”, incentiva.