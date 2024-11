Professora de Harvard mostra, em livro, que errar é humano, mas que existe o jeito certo de errar

Errar é humano. Mas pode ser também uma forma de aprender e alcançar o sucesso. É o que propõe a professora da Harvard Business School, Amy C. Edmondson, no livro O Jeito Certo de Errar: Como as Falhas nos Ensinam a Prosperar, que acaba de ser lançado no Brasil. O livro é um guia para transformar a relação dos indivíduos com o erro, oferecendo uma nova perspectiva sobre os fracassos e a importância de aprendermos com eles.

Com mais de 20 anos de pesquisa sobre psicologia social e comportamento organizacional, Edmondson argumenta que os erros não devem ser vistos apenas como falhas. Eles podem ser oportunidades de crescimento e aprendizado. O segredo está em minimizar o fracasso improdutivo e, ao mesmo tempo, maximizar os benefícios do aprendizado com os erros.

Errar é humano e pode ser importante no caminho para o sucesso. Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

No livro, eleito pelo Financial Times como o livro do ano de 2023, Edmondson compartilha insights sobre como a aceitação dos erros pode levar à inovação e à criatividade. Ela enfatiza que, ao aceitarmos o erro como uma condição humana, podemos nos libertar do medo de falhar e nos abrir para novas possibilidades.

Como lidar e aprender com os erros?

Para ajudar os leitores a transformarem seus erros em aprendizado, Amy C. Edmondson oferece diversas dicas práticas. Veja algumas delas:

Erros evitáveis e erros inteligentes: A autora diferencia claramente dois tipos de erros: os inteligentes e os evitáveis. Os erros evitáveis são aqueles que ocorrem por falta de atenção, negligência ou desrespeito a procedimentos conhecidos. Já os erros inteligentes surgem em contextos de inovação, onde não há respostas pré-definidas, e fazem parte do processo de experimentação e descoberta. Os erros inteligentes são, portanto, valiosos. Embora possam não gerar o resultado esperado, oferecem aprendizado essencial para a melhoria contínua e a inovação. O erro leva ao sucesso: Aprenda a lidar com falhas, não fuja dos seus fracassos e reserve um tempo para analisar onde você errou e o que pode melhorar. Crie um ambiente seguro para errar: Líderes devem criar ambientes seguros, no qual seus colaboradores se sintam confortáveis em admitir os erros sem medo da retaliação. E é importante também que acolha a experimentação. Inovações vêm das tentativas e dos erros. Você e seu time precisam experimentar, mesmo que isso signifique falhar no início. Errou? Reconheça a falha, mas mantenha a resiliência: Errar pode levar você a um golpe emocional forte. Mas o que define o sucesso ao longo prazo é a sua capacidade de se reerguer após um fracasso. O quanto antes identificar o erro, reconhecê-lo e corrigi-lo, menor será o impacto disso na sua trajetória. Evite a autocrítica excessiva: Aprenda a ser gentil consigo mesmo. Em vez de se culpar, concentre-se em como pode melhorar no futuro e compartilhe as suas experiências. Elas podem ser úteis para encontrar novos caminhos, além de ajudar a aliviar a carga emocional. Estabeleça um plano de ação: Após identificar o que aprendeu, elabore um plano para evitar o mesmo erro no futuro. Isso pode incluir estratégias específicas ou mudanças na abordagem.

Adotar a filosofia de que errar é parte do aprendizado pode ser um passo transformador para aqueles que buscam não apenas alcançar seus objetivos, mas também viver de forma mais plena e autêntica. Só assim será possível descobrir novas formas de crescimento e realização pessoal.

Publicidade

'O Jeito Certo de Errar' chegou às livrarias brasileiras em outubro Foto: Intrínseca

O Jeito Certo de Errar