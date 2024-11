Quais são os tipos de bulldog? Conheça as diferenças

Reconhecer um bulldog é fácil. Seja porque eles são cães mais robustos e musculosos ou por conta da maioria dos representantes da raça terem um focinho achatado e o rosto enrugado. Ainda tem o fato de, apesar de sua aparência mais sisuda, serem animais de personalidade cativante. Mas quais são as diferenças entre os tipos diferentes de bulldog?

A raça bulldog é composta por algumas variações, cada uma delas com suas particularidades e umas são mais fáceis de ver andando por aí que outras. O Estadão listou as mais comuns o que esperar de cada uma delas.

O bulldog inglês é o tipo mais conhecido, aquele que a gente vê nos desenhos animados, incluindo o cão Spike da animação 'Tom & Jerry' Foto: Willee Cole/Adobe Stock

Bulldog Inglês

O bulldog inglês é o tipo mais tradicional e conhecido. É aquele bulldog que as pessoas costumam associar ao nome da raça. Um exemplo clássico é o personagem Spike da animação Tom & Jerry. São conhecidos por sua "cara enfezada", mas são carinhosos e gentis Eles têm uma aparência marcante, com um corpo compacto, musculoso e cheio de dobras de pele. O bulldog inglês é um símbolo de força e também de serenidade. Como possuem um temperamento tranquilo e afetuoso, são uma excelente opção para famílias que esperqam calma e lealdade de seu animal de estimação.

O bulldog francês é pequeno e de orelhas em pé, são muito carinhosos e apegados aos tutores. Foto: Natalia Guseva/Adobe.Stock

Bulldog Francês

Este é uma versão menor e com mais energia dos bulldogs. Eles têm orelhas grandes em forma de “morcego”. Isso os tornam facilmente reconhecíveis. Como se adaptam facilmente à vida urbana - não precisam de muito espaço e não podem fazer tanto exercício por causa de seus problemas respiratórios -, podem ser encontrados frequentemente em grandes cidades ao redor do mundo. Em Paris, os pequenos se tornaram símbolo da vida chique.

Trata-se de uma raça muito sociável e que tende a se dar bem com outros animais. São ideais para famílias e para quem busca um cão amigável e extrovertido. Esse cãozinho é perfeito para quem tem pouco espaço, como apartamentos, mas ainda assim deseja um cão com muita personalidade.

Já o bulldog americano é um pouco maior e ótimos cães de guarda, apesar de sua corpulência, são muito carinhosos. Foto: motionshooter/Adobe Stock

Bulldog Americano

Esta versão do bulldog é maior e mais musculosa que outras variações. Possuem um temperamento protetor e altamente leal. Foi criado para fazer trabalhos de pastoreio e proteção e se tornou muito popular como cão de guarda. O motivo disso seria sua habilidade em perceber quando há problemas no ambiente. Também por isso são ótimos cães de serviço.

O mini de seu nome é porque trata-se de uma versão ainda menor do bulldog francês, mais compacto e quase a mesma energia. Foto: Nancy Ayumi Kunihiro/Adobe Stock

Mini Bulldog Francês

Se você acha que o bulldog francês é pequeno, ele ainda possui uma versão menor, o Mini Bulldog Francês, que mais parece uma versão reduzida do seu parente. As características são as mesmas da raça que a originou, desde a lealdade e o apego aos tutores até o nível de energia desses pequenos. É como se fosse apenas uma versão compacta, que ocupa menos espaço, mas pode fazer a mesma bagunça. Assim como qualquer cão da raça, pode apresentar questões respiratórias por causa do focinho curto.

O exotic bulldog é uma versão mais moderna da raça, que mescla características físicas de outros bulldogs, mas também de outras raças de cães. Foto: Xolodan/Adobe Stock

Exotic Bulldog

Esta é um tipo mais novo de cães da raça. Ela é, basicamente, um híbrido que reúne traços de diversas variedades de Bulldog, incluindo o Bulldog Inglês e o Bulldog Francês. Animais dessa raça têm uma aparência única, mas mantém as mesmas qualidades comuns a qualquer bulldog: a lealdade e o apego à família tutora.