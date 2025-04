Quem é famoso mesmo hoje em dia? Para esses dois, descobrir isso é um trabalho em tempo integral

Brittany Tomlinson é uma celebridade? Tomlinson, mais conhecida como Brittany Broski, ganhou as manchetes americanas (incluindo uma no The New York Times) por provar kombucha em um vídeo no TikTok, e depois transformou esse momento viral de 2019 em um anúncio do Super Bowl, dois podcasts populares, trabalhos como entrevistadora no tapete vermelho e, agora, o lançamento de uma carreira musical com um cover da música Adore You, de Harry Styles.

PUBLICIDADE Mas Tomlinson, ou Broski, não é um nome familiar — ou se é, é apenas nos ambientes onde as pessoas usam o TikTok. À medida que microciclos de notícias e influenciadores se infiltram em espetáculos midiáticos mainstream, a linha entre 15 minutos de fama e celebridade rentável é tênue. Descobrir quem é realmente famoso pode ser um trabalho em tempo integral. É o caso de Bobby Finger e Lindsey Weber. No podcast Who? Weekly, os dois jornalistas de cultura pop dissecam o ecossistema de fofocas de celebridades para categorizar as pessoas em duas categorias: “who” (“quem”) para estrelas aspirantes que buscam atenção ansiosamente e “them” (“eles”) para os verdadeiros nomes famosos.

“Agora, é mais fácil se tornar um ‘quem’”, disse Weber. “Todo mundo tem pelo menos mil fãs ardorosos. Você nem precisa ser tão famoso para ter uma audiência dedicada.”

Publicidade

Lindsey Weber e Bobby Finger, os criadores do podcast 'Who? Weekly'. Foto: Brian Karlsson/New York Times

O podcast, que começou em 2016, é um resumo dos acontecimentos dos “quem” notáveis - e para descobrir quem é um “quem”. Episódios recentes avaliaram a fama do ator Jason Isaacs, que entrou no zeitgeist por seus comentários estranhos sobre sua nudez em The White Lotus, e da ex-participante do America’s Next Top Model Yaya DaCosta, que respondeu críticas de espectadores modernos ao reality show. Ambos são interessantes, mas longe de serem notícias de primeira página.

Weber e Finger dizem que só recentemente influenciadores e personagens de memes alcançaram uma notoriedade que se aproxima da de atores e músicos. “Nós meio que tentávamos não cobrir esses tipos de pessoas porque não pensávamos que era realmente uma coisa”, disse Finger. “Mas ao longo dos anos, isso se tornou legitimamente uma coisa.”

Quando Weber e Finger começaram a prestar atenção em fofocas de celebridades nos anos 2000, revistas cheias de enfeite demarcavam de forma confiável estrelas legítimas de novatos.

A dupla se conheceu quando começou a se seguir no Tumblr em 2009, e logo depois criou Who? Weekly como um blog de brincadeira, usando uma versão editada do logo da revista Us Weekly e cobrindo notícias sobre os degraus mais baixos da fama, mencionados de passagem em revistas ou em sites de fofocas.

Publicidade

Mas à medida que as revistas impressas foram superadas como formadoras de opinião por uma confusão online caótica, o conceito de celebridade se tornou mais subjetivo.

Andrea McDonnell, professora associada na Providence College que estuda celebridades e fofocas, disse que o público abraça estrelas virais para alimentar continuamente a máquina.

Brittany Tomlinson, mais conhecida como Brittany Broski, viralizou com vídeo no TikTok em 2019 e agora tem dois podcasts e pretende lançar carreira musical. Foto: @brittany_broski via TikTok e Atlantic Records/Divulgação

“O ritmo da cultura ‘celebrizada’ tornou-se tão frenético, que há espaço no discurso para um número cada vez maior e para um tipo de indivíduo cada vez mais específico que chega à frente da consciência pública por um tempo”, disse ela.

Eles também são convidados cada vez mais bem-vindos no circuito das celebridades da velha guarda. Seja a equipe de avaliação de lanches do Rizzler e do Costco Guys aparecendo no The Tonight Show ou a YouTuber de longa data Trisha Paytas aparecendo no Saturday Night Live e em seu próprio espetáculo de uma noite na Broadway, as estrelas virais estão cada vez mais quebrando barreiras.

Publicidade

PUBLICIDADE “Esses tipos de entidades estabelecidas na mídia, que provavelmente têm menos influência do que no passado, ainda assim oferecem uma espécie de função legitimadora”, disse McDonnell. Essa troca cultural flui na outra direção também, com os “eles” adotando cada vez mais comportamentos de busca por atenção dos “quem”, como iniciar podcasts e colaborar com marcas. Weber disse que isso acontece porque o público perdoa mais as tentativas de ganhar dinheiro, mas as empreitadas ainda são segmentadas: “Eles” têm contratos com marcas de bebida alcóolica, enquanto os “quem” “estão vendendo vibradores no Instagram”, disse Finger. Linhas estão sendo traçadas no Who? Weekly. A linha telefônica de chamadas do podcast, onde os ouvintes deixam mensagens de voz sugerindo potenciais “quem”, é vital para determinar quando alguém cruza o limiar para o grupo dos “quem”. Weber e Finger disseram que normalmente recebem 300 a 400 chamadas por semana dos ouvintes.

A influenciadora e cantora Addison Rae. Para Bobby Finger e Lindsey Weber, ela se tornou um pouco mais conhecida após lançar carreira na música, mas ainda não faz parte do grupo "eles". Foto: Carin Backoff/Sony Music/Divulgação

Os atletas olímpicos que viralizaram no ano passado, a jogadora de rúgbi e criadora de conteúdo body-positive Ilona Maher e Stephen Nedoroscik, o “Pommel Horse Guy” [“o cara do cavalo com alças”], são considerados “eles” “olímpicos, sazonais e vocacionais”.

A viralização, por si só, não é suficiente, afirmam Finger e Weber, um julgamento que parece ter sido confirmado nos meses que se seguiram após “Hawk Tuah”, a jovem de nome Haliey Welch que ganhou fama ao ser entrevistada na rua, chamar a atenção pela primeira vez.

Além de criar um podcast e produtos, Welch promoveu uma criptomoeda chamada $HAWK. O preço da moeda despencou horas depois de seu lançamento, e os observadores a acusaram de orquestrar uma “rug pull”, como se diz na linguagem das criptomoedas quando um fundador foge com os lucros.

Publicidade

Posteriormente, os criadores da moeda foram processados por investidores que afirmam que eles não a registraram como um ativo. Welch, que não foi citada na ação judicial, disse que estava cooperando totalmente com a equipe jurídica que representa as pessoas afetadas pela queda da moeda, mas, fora isso, tem se mantido em silêncio.

Seu podcast semanal, Talk Tuah, não lança um episódio desde dezembro. Um verdadeiro “quem” teria continuado postando. “Desejar atenção é realmente um comportamento de ‘quem’”, disse Finger.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.