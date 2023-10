Quem é o fã de Britney Spears que já gastou mais de R$ 600 mil para ficar com a cara da cantora

O americano Bryan Ray, de 36 anos, é obcecado pela cantora Britney Spears. A paixão é tanta que ele investe há anos em cirurgias plásticas para se parecer com a cantora – e já gastou mais de 600 mil reais e fez cerca de 100 procedimentos cosméticos.

Segundo o New York Post, Ray diz não ter ilusões de que algum dia será igual à Britney; mas fica feliz em se parecer com ela.

Bryan Ray, fã de Britney Spears Foto: Reprodução/Instagram/@beeray416

“Isso nunca passou pela minha cabeça, pensar que seria 100% parecido com ela”, explicou. “Eu entendo meu rosto, minha simetria, meus traços e o que tenho feito é trabalhar em colaboração com cirurgiões plásticos para ver quais características poderiam ser alteradas de uma forma que seja inspirada em Britney, para me parecer com aquele visual dela.”

Ele, que tem uma empresa de produtos comestíveis de maconha medicinal, já passou por duas rinoplastias, implantes de bochechas, aumento de lábios e elevação de pálpebras. O New York Post afirma, ainda, que Ray recebe botox e preenchimentos a cada seis meses e passa por uma cirurgia de depilação no rosto e no corpo a cada oito semanas.

“Faço isso desde os 17 anos e ainda não terminei”, disse. “Sou uma obra de arte contínua.”

Sem planos de interromper as cirurgias, Ray diz ter orgulho do trabalho feito até aqui. “Quando me olho no espelho, fico muito feliz”.