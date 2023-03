Rap que deu errado? Internautas apontam como surgiu ‘Ragatanga’, sucesso do Rouge

O ritmo da Ragatanga ficou em alta nas redes sociais após Aline ensinar para Bruna, no Big Brother Brasil 23, como se canta o sucesso de Rouge.

O momento repercutiu e internautas se identificaram com a dificuldade da atriz em desvendar o que era dito no trecho do “asereje”.

Um fato curioso que foi resgatado por usuários é sobre a possível origem da canção. Ainda que o grupo de sucesso dos anos 2000 nunca tenha confirmado, é inegável a semelhança da canção com a faixa Rapper’s Delight.

A música foi lançada em 1980, pelo trio americano Sugarhill Gang. Em inglês, a letra inicial da música é: “I said a hip hop / hippie to the hippie / the hip, hip a hop, and you don’t stop, a rock it out / bubba to the bang bang boogie, boodie to the boogie / to the rhythm of the boogie the beat”

Veja o tweet do usuário que relembrou a música que pode ser a origem para o sucesso de Ragatanga:

eu amo que passei a infância toda escutando que era uma invocação ao satanás, e na verdade o Diego tava cantando essa música aqui https://t.co/wzpi9rRXRs pic.twitter.com/IFFPpeRkbH — Aline Xavier (@alnxavier) March 20, 2023