Rapper brasileiro viraliza após ser hostilizado por mulher em Portugal; veja vídeo

O rapper brasileiro Kauã Zurc protagonizou um momento viral na última semana. Em vídeo postado no TikTok, o artista tentava divulgar seu trabalho em um metrô em Portugal, quando foi hostilizado por uma mulher que queria impedi-lo de rimar. Segundo ela, a atitude seria ilegal.

Em resposta, o artista improvisou uma série de versos. “Pode gravar que vai repercutir”, avisou ele para quem filmava a cena, enquanto a portuguesa tentava protestar. “Rimar no metrô dá menos BO do que agressão. É bem melhor eu estar aqui no vagão do que você fazendo cena, querendo me botar a mão. Não vou desligar, eu vou trabalhar. Olha você fazendo cena feia. É só descer, tem outro vagão para você. Quando a pessoa acorda mal, quer fazer o mal para os outros. Mas eu mantenho a minha gratidão. Porque eu sou brasileiro, mas tenho bom coração”.

Em seguida, ainda sob as queixas da mulher, ele pergunta: “Pessoal do vagão, estou incomodando?”. Os demais passageiros respondem que não.

O vídeo já ultrapassa 4,4 milhões de visualizações e 451 mil curtidas no TikTok, com vários comentários apoiando Kauã.