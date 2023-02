RBD: Fãs relatam confusão, fila ‘quilométrica’ e dificuldades para comprar ingressos em SP

Após os ingressos para os shows extras da turnê Soy Rebelde 2023 esgotarem no site da Eventim, os fãs que tentavam comprar as entradas por meio da bilheteria física também enfrentaram dificuldades.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, a abertura da venda geral no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, foi marcada por confusão e longas filas.

Em um dos vídeos que circulam no Twitter, é possível ver que um grupo de pessoas derrubou uma das grades de proteção que organizava a fila, apesar dos esforços de seguranças para mantê-la de pé.

Procurada pelo Estadão, a Live Nation Brasil, produtora da turnê, alegou que alguns dos vídeos que circulam nas redes sociais, incluindo o da grade sendo derrubada, são da última semana, quando as vendas para o primeiro show tiveram início. Segundo a empresa, as vendas ocorreram com bastante policiamento e segurança reforçada.

A abertura das vendas teve início às 12h, mas, por volta de 17h40, a Live Nation anunciou que os ingressos disponíveis na bilheteria não seriam suficientes para suprir a demanda de pessoas no local.

“Informamos que a fila atual no Pacaembu já é superior à oferta de ingressos de venda física, que infelizmente é limitada. Por isso, deslocamos seguranças da produção, identificados e com megafone, informando até qual pessoa da fila temos a expectativa de atender. Pedimos aos fãs que não se direcionem ao Pacaembu e que não permaneçam na fila, após os representantes”, disse a empresa.

A situação gerou revolta nos fãs presentes no local e nas redes sociais. “Um evento que era para ser um sonho realizado para os fãs do RBD está se tornando um caos no Brasil”, escreveu um portal dedicado à banda.

Vale lembrar que os fãs do RBD já haviam “feito barulho” nas redes sociais na manhã desta sexta, 3, após o esgotamento dos ingressos na bilheteria virtual. Eles pedem por mais shows no País e melhora no processo de vendas.

As reclamações chegaram à deputada federal Erika Hilton (PSOL), que entrou com um ofício na Câmara dos Deputados para apurar o esquema de vendas dos shows do grupo RBD no Brasil.

O documento, enviado ao Procon, solicita que o instituto investigue um suposto esquema entre cambistas e a Eventim, empresa responsável pelas vendas online.





