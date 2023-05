O quão fã da Rita Lee você é? Internautas homenageiam cantora em trend no Tiktok; veja vídeos

A morte de Rita Lee, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, em decorrência de um câncer no pulmão, desencadeou diversas homenagens a artista. Para além de posts de famosos e amigos, e legado da cantora se estendeu ao Tiktok.

Na noite desta terça-feira, 9, diversos internautas aderiram a uma homenagem no formato que mais bomba na rede social: a trend. Com o intuito de relembrar os sucessos da artista, os usuários do Tiktok decidiram medir o “quão fã da Rita Lee você é?”.

Jovens levantaram 10 músicas de sucesso da carreira da cantora e o desafio era mensurar quais eram conhecidas. Na trend, se você conhece apenas sete das dez músicas, por exemplo, você é 70% fã de Rita Lee e assim por diante.

As músicas eram: Erva Venenosa (10% fã), Reza (20%), Esse Tal de Roque En Row (30%), Pagou (40%), Amor & Sexo (50%), Lança Perfume (60%), Mania de Você (70%), Desculpe o Auê (80%), Agora Só Falta Você (90%) e Ovelha Negra (100%).

