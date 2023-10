‘Robô’ que fez previsões sobre 2023 em antigo programa da Xuxa é resgatado; veja o que foi dito

Um vídeo do antigo programa infantil Xuxa Park, apresentado Xuxa Meneghel na TV Globo nos anos 1990, tem viralizado nas redes sociais. No trecho, um “robô” - que, na verdade, é uma atriz fantasiada - fez previsões para o ano de 2023.

No X (antigo Twitter), internautas resgataram o pedaço da atração e comentaram que o robô errou em suas previsões. “Vem cá, me diga uma coisa:, como é lá no 2023?″, pergunta Xuxa.

“Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz”, responde o robô. Xuxa então questiona se “os baixinhos” realmente viveriam em um mundo melhor. O robô responde: “Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam-vindos ao futuro”.

“Se eu fosse a Xuxa, iria processar aquele robô, que disse que em 2023 não haveria mais guerras e que os seres humanos se conscientizaram da paz”, brincou um usuário. “Robô da Xuxa errou tudo, a natureza tá péssima, o clima está maluco, guerra em todo lugar do mundo e a droga rolando solta”, disse outra pessoa.

Continua após a publicidade

O Xuxa Park esteve no ar entre 1994 e 2001 e marcou um retorno de Xuxa ao público infantil. A atração teve fim após um estúdio do Projac ser atingido por um incêndio durante as gravações do programa, ferindo alguns dos espectadores.