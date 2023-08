Robotáxis são usados como ponto de encontro para casais namorarem nos EUA; entenda

Os robotáxis, automóveis que transitam sem a presença de um motorista, estão ganhando uma nova função para casais nos Estados Unidos. Em São Francisco, passageiros estão usando os carros autônomos como ponto de encontro para namorar.

Segundo reportagem do The San Francisco Standard, a conduta tem se popularizado entre pessoas que relataram já ter usado a locomoção sem motorista para fins sexuais. Uma fonte ouvida pelo site, com nome fictício de Megan, compartilhou a experiência que foi confirmada pelo parceiro.

O homem em questão, com nome fictício de Alex, afirmou ainda já ter feito sexo outras seis vezes em robotáxis. “Foi o mais confortável? Foi o mais ideal? Provavelmente não. Mas o fato de estarmos em público, todo o tabu de ser meio errado, tornou tudo mais divertido e emocionante”, disse Megan.

Táxi autônomo da marca Cruise Foto: Instagram/ @cruise

“Quero dizer, não há ninguém para lhe dizer: ‘Você não pode fazer isso’. Chega ao ponto em que você fica cada vez mais confortável e, se estiver com alguém, como um parceiro mais sério, pode escalar para outras atividades”, comentou Alex.

A publicação conversou com quatro passageiros diferentes de carros autônomos que disseram ter feito o mesmo em San Francisco nos últimos meses e até forneceram recibos das corrida. Por serem novas, as marcas Cruise e Waymo, responsáveis por alguns dos robotáxis da região, ainda não possuem muitas regras para o uso dos carros.

Ao The San Fracisco Standard, a Cruise comunicou que está nos “estágios iniciais” do desenvolvimento de novos recursos de sensores em seus carros, mas, no seu site, garante que usam câmeras de vigilância dentro dos automóveis.

A Patrulha Rodoviária da Califórnia, que regula o código estadual de veículos, não conseguiu confirmar até o momento da publicação como o código de condutas se aplica aos robotáxis.