Samuel L. Jackson tuíta em português e convoca Vingadores para ouvirem os brasileiros

O ator americano Samuel L. Jackson respondeu um tweet de Fábio Porchat, comediante brasileiro, sobre as eleições brasileiras nesta sexta-feira, 28. O ator que interpreta Nick Furry no Universo Cinematográfico da Marvel, escreveu em português e ainda convocou os colegas Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hermsworth, Don Cheadle e Benedict Wong para acompanhar as discussões sobre a votação no Brasil.

Em seu tweet Fábio chamava os Vingadores para acompanhar o pleito eleitoral no Brasil e ajudar na campanha contra a abstenção. Em resposta, Jackson incentiva que os brasileiros mandem suas histórias sobre como e por que estão votando.

Te ouvindo aqui!@RobertDowneyJr, @MarkRuffalo, @chrishemsworth, @DonCheadle, @wongrel, venham ver!



🚨ISSO NÃO É UM TESTE. 🚨

Eleitores do 🇧🇷, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem.#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

E não parou por aí, o ator ainda compartilhou histórias e deu sua opinião sobre assuntos como a fome no Brasil.

Definitivamente @PauloVieiraReal, a fome no Brasil não é ficção, mas *pode* acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/5fFgCAwk3E — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Eu ainda acredito em heróis. E o relato do @Giovannizeit mostra o porquê. Quando vc for votar no domingo com seu avô, se orgulhe! E não esqueça: quando a indignação sobre a realidade vira compromisso para melhorá-la, o mundo muda! #NotAllHeroesWearCapes https://t.co/wGL5RXgGNO — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

O que os outros Vingadores acham disso

Dos atores marcados no primeiro tweet, Ruffalo foi o primeiro a se manifestar. Ele compartilhou o post de Jackson e escreveu, também em português: “Atento.” O intérprete do Hulk já manifestou seu apoio, compartilhando algumas das histórias incentivadas por Jackson.

Isso mesmo @thelminha! Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/G2GSfvVYE9 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022

Obrigado, @rodrigomattei_ ! Os profissionais da saúde foram os heróis da humanidade durante a pandemia e você continua sendo! Por favor, continue convocando seus colegas, e vamos fazer que o domingo seja o triunfo para vocês, para a saúde e para o SUS! #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/9v9eNWYSzG — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022

Continue ouvindo as vozes brasileiras. No domingo podemos esmagar o maior inimigo da Democracia: a abstenção.



Amados amigos brasileiros, votem no dia 30 de outubro!#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/aFJUQu20ma — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022









