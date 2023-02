São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as melhores cidades no mundo; veja o top 10

Londres foi eleita a melhor cidade do mundo pelo ranking anual World’s Best Cities. Do Brasil, apenas São Paulo e Rio de Janeiro entraram na lista.

Entre as 100 cidades, a capital paulista ficou na 33ª posição e o Rio ficou em 59º lugar. Além disso, São Paulo ficou em 3º lugar no quesito gastronomia.

O Mercado Muncipal de São Paulo é um tradicional ponto turístico de gastronomia na cidade Foto: Eduardo Andreassi/AE

A cidade ficou à frente de Londres e Nova York graças a variedade de restaurantes. No quesito ar livre, que mede as possibilidades de passeios do local, o Rio de Janeiro ficou entre as dez primeiras cidades.

O Cristo Redentor é um dos cartões postais do Rio de Janeiro Foto: Ricardo Moraes/Reuters

A pesquisa realizada pela consultoria de marketing de eventos globais Resonance mensurou estatísticas e opiniões de visitantes sobre 24 fatores como clima, meio ambiente, diversidade populacional e programação cultural.

Veja as dez melhores cidades do mundo:

1º Londres, Reino Unido

2º Paris, França

3º Nova York, EUA

4º Tóquio, Japão

5º Dubai, Emirados Árabes Unidos

6º Barcelona, Espanha

7º Roma, Itália

8º Madri, Espanha

9º Singapura

10º Amsterdã, Países Baixos

Veja aqui o ranking completo