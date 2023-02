Separação de Piqué e Shakira inspira fantasias e carro alegórico em Carnaval na Espanha; veja

Após a fantasia de geleia da Shakira ser avistada nos blocos de Carnaval no Brasil, o fim do relacionamento da cantora com Piqué segue servindo de inspiração para foliões do mundo todo.

Nesta terça-feira, 21, um carro alegórico que faz referência à música Shakira BZRP Music Sessions #53 agitou a data festiva na Espanha. O carro tinha o formato de um relógio da marca Casio.

Na canção, Shakira menciona que o relógio da marca de luxo Rolex foi trocado por um da marca Casio, que é mais popular. Essa é uma referência à nova namorada de Piqué, Clara Chía Martí.

O mesmo carro alegórico possui ainda um automóvel da marca Twingo com um homem fantasiado de mulher loira dentro. O espaço é envolvido por um fone de ouvido rosa escrito: “Que no te.. salpique”.

Além da frase ser parte de um trecho da música, Shakira ironiza, na letra da canção, que uma Ferrari foi trocada por uma Twingo, marca de carro mais popular.

No soporté el carro alegórico de la canción de Shakira, Piqué y Clara Chía. 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/RjcOsAQPrR — Flork. (@DimeMarkin) February 21, 2023

As inspirações não pararam por aí. Teve ainda uma ala formada por mulheres fantasiadas de Piqué, com a camisa 3 do Barcelona. Também havia pessoas fantasiadas de fiscais da Receita Federal, mais uma referência à música em que a artista menciona que sua casa recebia visitas de fiscais, devido a dívidas de imposto de renda.

