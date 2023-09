Sinfonia Canina: Cães estrelam concerto de Leopold Mozart em orquestra dinamarquesa; assista

Em uma noite memorável na Academia Real Dinamarquesa de Música, a música encontrou uma companhia inusitada: cães talentosos.

Sophus, Cookie e Sica, selecionados após uma audição rigorosa, dominaram a arte de latir sob comando e fizeram uma rara apresentação ao vivo Sinfonia da Caça de Leopold Mozart, pai de Wolfgang Amadeus Mozart, com a Orquestra de Câmara Dinamarquesa.

O desejo de realizar essa peculiar apresentação era antigo, como revelou o CEO da orquestra, Andreas Vetö, “Vamos executar a ‘Sinfonia da Caça’ de Leopold Mozart porque tem sido um desejo do nosso maestro Adam Fischer há vários anos, porque ele será capaz de colocar o elemento de cães participantes.”

A preparação para essa performance envolveu ensaios intensivos, nos quais os orgulhosos donos dos cães, incluindo Helle Lauvring, tutora de Cookie, trouxeram guloseimas para motivar os animais a latir no momento certo.

“Acho que se eu tivesse que estar lá sozinha, acho que ficaria nervosa, mas toda a atenção está voltada para ela, e você sabe que ela é a estrela. Estou atrás dela com todas as guloseimas”, disse Helle Lauvring.

A Sinfonia da Caça de Leopold Mozart é composta por três movimentos, sendo que nos últimos, a caçada começa a se desenrolar, acompanhada de tiroteios e, então, os cães entram em ação, latindo ao redor da cena.

No perfil do Instagram, a Orquestra de Câmara Dinamarquesa celebrou nas redes sociais a surpreendente repercussão de sua apresentação recente e compartilhou planos para expandir ainda mais sua agenda de shows.

”O nosso Festival Haydn com cães no palco atraiu interesse internacional e cativou jornalistas de todo o mundo. Em breve estaremos realizando concertos no Musikverein Graz, na Áustria, além de visitar o Sul do Tirol e Salzburgo”, escreveram.