Stepan, o gato influenciador, anuncia que está de volta à Ucrânia

Stepan, o gato influenciador, voltou para a Ucrânia depois de um período em refúgio com a sua tutora, Anna, na França. A notícia foi anunciada nas redes sociais na última quarta-feira, 21.

O gato, que tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, ficou famoso por ‘compartilhar’ sua rotina e aparecer em cenários festivos ao lado de drinks, com uma expressão de tédio. Até o início da guerra com a Rússia, Stepan e Anna viviam em Kharkiv, na Ucrânia.

Quando o conflito começou, eles se refugiaram no sul da França com ajuda do WIBA (World Influencers and Bloggers Awards), prêmio global para os principais influenciadores e blogueiros do mundo. No dia 18 de maio deste ano, o felino foi um dos ganhadores do prêmio, que ocorreu em Cannes.

Stepan, o gato ucraniano, ganha prêmio internacional de influenciador Foto: Reprodução/Instagram

Desde então, a conta de Stepan tem divulgado campanhas de arrecadação para ajudar entidades ucranianas protetoras dos animais.

Continua após a publicidade

“Últimas notícias! Eu, o gato Stepan, voltei para a Ucrânia. Tenho certeza que todos que amam essa pátria podem ser úteis. Especialmente os gatos. É por isso que dedico minha página não apenas a conteúdos divertidos para fazer você sorrir. Estamos fazendo uma coisa extremamente importante. Estamos resgatando animais de toda a Ucrânia! Já ajudamos @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin, o Zoológico de Mykolaiv e o Zoológico de Kharkiv com mais de 15 mil dólares! É realmente incrível, obrigado a todos pelo carinho e apoio. Então estou anunciando uma nova arrecadação para as necessidades vitais dos animais que estão em condições difíceis. Mostre a potência dos amantes de gatos!”, diz o post de Stepan.