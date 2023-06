Supergato russo chama atenção na web com fotos e vídeos divertidos; veja

Imagine um gato com pêlos bem branquinhos, olhos verdinhos e muito fofo? E se além de todas essas características felinas, ele pesar 2,5kg e ter a mesma altura de uma criança de cerca de 5 anos? Esse animal existe e se chama Kefir. O bichano de 3 anos, da raça Maine Coon, grupo que reúne os maiores do mundo, viralizou na internet.

Kefir é a estrela do perfil de uma russa no Instagram, que compartilha fotos curiosas do gato em vários momentos do dia a dia, principalmente ao lado da filha de sua tutora. A página tem 69 mil seguidores.

“Ele parece muito calmo e doce, não é? Ele é tão incrível”, escreveu uma fã de Ker. “Ups. Já tenho medo do meu, que só tem 6 kg”, falou uma seguidora. “Nossa, que beleza! Esse gato é muito grande”, ressaltou outra. “Que gatinho lindo, mas ao mesmo tempo imponente”, falou outra seguidora.

Confira alguns momentos divertidos de Kefir!

Kefir com a filha de sua tutora na cozinha. E, à direita, pegando um solzinho na janela, na companhia da tutora Foto: Instagram/@yuliyamnn

Perfil gosta de mostrar o tamanho de Kefir fazendo comparações, neste caso, com uma TV e um peixe grandes Foto: Instagram/@yuliyamnn