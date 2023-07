TikTok: Quais as músicas mais populares da rede social? Plataforma divulga lista de junho; confira

Nos últimos tempos, o TikTok revelou ser o maior radar de interesses musicais, no Brasil e no mundo. Tornar uma música viral e fazer com que ela seja utilizada em trends – nome dado às tendências mais reproduzidas na plataforma – é quase sinônimo de garantir o sucesso de uma faixa.

Mas não são apenas os novos hits que ganham o gosto do público da rede social. O TikTok demonstra que, além de conseguir revelar novos artistas que logo ganham destaque no cenário musical, também é capaz de redescobrir e dar novos ares a músicas antigas.

'Tá Ok', de Dennis DJ e Kevin O Chris, foi música mais popular do TikTok em junho. Foto: Robert Schwenck/Divulgação e Victor Pollak/Globo/Divulgação

Prova disso é o top 10 de músicas mais usadas em vídeos da plataforma, que agora é divulgado todos os meses pela própria rede social. Em primeiro lugar, está Tá Ok, de Dennis DJ e Kevin O Chris, mas entre as primeiras colocações também está Vai, vai muuuu, música de 2007 de Rick e Renner.

Confira, abaixo, as 10 músicas brasileiras mais utilizadas em vídeos no TikTok em junho.





1. Tá Ok - Dennis DJ e Kevin o Chris

2. Pra Vaquejada Eu Vou - Gean Toddy





3. Mas Existe um Lugar (speed) - Cryzin, Kaio Viana e Noemi Leal

4. Vai, vai muuuu - Rick e Renner





5. Vem com a Tropa do Tubarão Tu Tu Tu Tu Tubarão - Dj LK da Escócia, MC Ryan SP e MC Pânico





6. Halls na Língua - Kadu Martins





7. Ela Voltou de Perna Bamba - MC Guh SR e DJ Pikeno MPC





8. Segredo - KayBlack, Marquinho no Beat e Wall Hein

9. Macho Preferido - Zé Felipe e MC Jacaré





10. Me Usa - Mariana Fagundes e Kevi Johnny

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais